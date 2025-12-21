「スタイリッシュ！」すみれ、美背中際立つ黒ドレス姿を披露！ 「めっちゃ似合って綺麗です」絶賛の声
俳優のすみれさんは12月19日、自身のInstagramを更新。さまざまな衣装でのオフショットを公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】すみれの美しいドレス姿
この投稿にファンからは、「美しい」「素敵やん」「大好きなすみれ姉さん」「黒のロングドレスもめっちゃ似合って綺麗です」「スタイリッシュ！」と称賛の声が相次ぎました。
(文:勝野 里砂)
「素敵やん」すみれさんは「最近の衣装達」とつづり、5枚の写真を掲載しました。1枚目では、ベアトップの黒いロングドレスを着用しています。すみれさんの美しい肩や背中を存分に生かした装いです。また、4枚目ではしなやかな体のラインが引き立つオールブラウンのコーディネートを披露しました。
美しいデコルテに輝く真珠12日に更新したInstagramでは、WSP東京 銀座本店の訪問を報告し、胸元にフリンジが付いた黒いドレスと真珠のアクセサリーを身に着けた姿を披露しています。ドレスはキャミソールタイプで、きれいなデコルテがあらわに。またすみれさんは同ブランドのアイテムについて、「普段の装いも上品に整えてくれる、長く愛せるジュエリーだと改めて感じました」とコメントしました。
