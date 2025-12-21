「紀ノ国屋」×“Suicaのペンギン”がコラボ！ コンパクトに折りたためる「保冷トートバッグ」発売
「紀ノ国屋」は、12月22日（月）から、Suicaのペンギンとコラボレーションした「Suicaのペンギン折りたためる保冷トートバッグ」を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】グレーとパープルもかわいい！ 「Suicaのペンギン折りたためる保冷トートバッグ」3色一覧
■カラーバリエーションは全3色
今回登場するのは、底マチ部分のファスナーを閉じるとコンパクトに折りたたんで持ち運べる、デザインと実用性を兼ね備えた保冷トートバッグ。
アルミ蒸着加工が施された内側にメッシュ素材のポケットが付いており、保冷剤を入れれば、ひんやりした状態をキープして荷物を持ち運ぶことができる。
カラーバリエーションは、ベージュ、グレー、パープルの3色を用意。色ごとに異なるデザインのSuicaペンギンをあしらったバッグはいずれもかわいらしく、どの色にしようか迷ってしまいそうだ。
