½ãÎõ¤Î¼ò°æàÀÄ½Õ»þÂå¤Î¿ä¤·¥Ð¥ó¥Éá¥¸¥å¥ó¥¹¥«¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¼¡ÃË¤È»²Àï¡¡³Ú²°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¥ê¡¼¥À¡¼¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥Ð¥Á¤¯¤½¥Ñ¥ï¡¼¤òÌã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÃËÀ²ÎÍØ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡Ö½ãÎõ¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¼ò°æ°ì·½¤¬Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¿ä¤·¤È¤¤¤¦¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡JUN SKY WALKER(S)(¥¸¥å¥ó¡¦¥¹¥«¥¤¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥º)¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¼¡ÃË¤È½Ð¤«¤±¤¿¼ò°æ¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¿¤Î¤è¡¡14ºÍ¤Î»þ¤ËÍ½Ìó¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿¡ØÇò¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¡¡¥é¥¹¥È¤Î¡Ø¥Þ¥¤¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤òÍá¤Ó¤Æ¡¡Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤â¥¬¥ó¥¬¥ó¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ã¤Ê¡ª¤Ã¤Æ¡¡¥Ð¥Á¤¯¤½¥Ñ¥ï¡¼¤òÌã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Â©»Ò¤È¶¦¤Ë¾Ð´é¤Ç»£¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¸µµ¤Ìã¤¨¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¡×¡Ö¥¸¥å¥ó¥¹¥«³§¤µ¤óÍ¥¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£