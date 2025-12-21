¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾ëÅçCBO´üÂÔ¤Î°éÀ®Êá¼ê¡¡¥ª¥Õ¤Ïµð¿Í¹ÃÈåÂóÌé¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¡¡ÀßÄê¤·¤¿¥Î¥ë¥Þ¤Ï
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®3Ç¯ÌÜ¤ÎÀ¹ÅçÎÇÂçÊá¼ê¡Ê21¡Ë¤¬21Æü¡¢Íèµ¨¤Î»ÙÇÛ²¼Æþ¤ê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¾ëÅç·ò»Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤¬Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ëÂç·¿Êá¼ê¡£Íèµ¨¤³¤½¡Ö»ÙÇÛ²¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¡×¤ÈÀÀ¤¤¡¢¥Î¥ë¥Þ¤Ë¡Ö2·³¤ÇÂÇÎ¨3³ä¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó10ËÜ°Ê¾å¡×¤òÀßÄê¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï8»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨1³ä1Ê¬1ÎÒ¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤·¡£°ìÊý¤Ç3¡¢4·³¤ÎÈó¸ø¼°Àï¤Ï77»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨3³ä2Ê¬4ÎÒ¡¢12ËÜÎÝÂÇ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËµÜºê¸©Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢ÂÔË¾¤Îà2·³½é¥¢¡¼¥Áá¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï1¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä·ë²Ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Æì¡¦¶½Æî¹â½Ð¿È¤Ç187¥»¥ó¥Á¡¢103¥¥í¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£ºòÇ¯¡¢¾ëÅçCBO¤Ï¡Ö²¶¤¬19ºÐ¤Î»þ¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤Ë¤¦¤Þ¤½¤¦¤À¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ä¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¤Ç¤«¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÁÇºà¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï½é¤ÎAÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¾ëÅç¤µ¤ó¤ä¡ÊµåÃÄ²ñÄ¹¤Î¡Ë²¦¤µ¤ó¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤¿¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ï°ìÎ®Åê¼ê¤ÎÅêµå¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿¤Î²¼¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Ïµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊá¼ê¤Îµð¿Í¡¦¹ÃÈåÂóÌé¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤¹¤ë¡£¡Ö¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¤È¤¤Î°®¤êÂØ¤¨¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ºßÀÒ»þ¤Ë¡ËÊ¹¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¡£°éÀ®¤Î¥Û¡¼¥×¤ÏÍèµ¨¤Î»ÙÇÛ²¼Æþ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ÎÀè¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë