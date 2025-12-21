全力尽くすも、思うような結果を出せず「この時を迎えることに」。25歳FWがマリノスで契約満了「３年間本当にありがとうございました」
横浜F・マリノスは12月21日、愛媛FCに期限付き移籍中の村上悠緋との契約満了にともない、来季の契約を更新しないことを発表した。
関東学院大を卒業後の2023年に横浜FMに加入。２年目の24年夏に徳島ヴォルティス、25年は愛媛にいずれもレンタルで移籍していた。
リーグ戦で横浜FMでは５試合・０得点、徳島では７試合・０得点、愛媛では27試合・４得点を記録。25歳FWは横浜FMの公式サイトを通じて、以下のようにコメントした。
「期限付き移籍期間も含め、３年間本当にありがとうございました。横浜F・マリノスではなかなか試合に絡むことができず、昨年の夏から期限付き移籍という形で新たな挑戦をさせていただきました。目に見える結果を残そうと全力を尽くしてきましたが、思うような結果を出すことができず、この時を迎えることになりました」
期待に応えることはできなかったかもしれないが、「それでも、横浜F・マリノスでの試合はもちろん、期限付き移籍先での試合にも足を運んでくださったファン・サポーターの皆さん、そして結果が出ない中でも自分に期待し、応援し続けてくださったことに心から感謝しています」。
続けて「プロとしてのキャリアをこのクラブでスタートできたこと、リーグ戦やカップ戦、ACLなど数多くの公式戦を通して経験できたことは、必ずこれからのサッカー人生に生きてくると思います。これからも全力で取り組んでいきますので、引き続き応援していただければ幸いです」とし、「あらためて、３年間本当にありがとうございました」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
関東学院大を卒業後の2023年に横浜FMに加入。２年目の24年夏に徳島ヴォルティス、25年は愛媛にいずれもレンタルで移籍していた。
リーグ戦で横浜FMでは５試合・０得点、徳島では７試合・０得点、愛媛では27試合・４得点を記録。25歳FWは横浜FMの公式サイトを通じて、以下のようにコメントした。
期待に応えることはできなかったかもしれないが、「それでも、横浜F・マリノスでの試合はもちろん、期限付き移籍先での試合にも足を運んでくださったファン・サポーターの皆さん、そして結果が出ない中でも自分に期待し、応援し続けてくださったことに心から感謝しています」。
続けて「プロとしてのキャリアをこのクラブでスタートできたこと、リーグ戦やカップ戦、ACLなど数多くの公式戦を通して経験できたことは、必ずこれからのサッカー人生に生きてくると思います。これからも全力で取り組んでいきますので、引き続き応援していただければ幸いです」とし、「あらためて、３年間本当にありがとうございました」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集