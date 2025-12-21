『アイマス』声優・ルゥティン、結婚報告「これからも感謝の気持ちを忘れず」
人気コンテンツ『アイドルマスター シンデレラガールズ』塩見周子役などで知られる声優のルゥティンが21日、自身のXを更新し、結婚したことを報告した。
【写真】最新ショットとともに結婚報告した声優・ルゥティン コメント全文
Xでは書面にて「大切な皆様へ 私事で大変恐縮ではございますが結婚のご報告をさせていただきます。今の私があるのはいつも温かく応援してくださる皆様、お世話になっている関係者の皆様のおかげです。いつも本当にありがとうございます」と説明。
続けて「まだまだ未熟な私ですが、これからも感謝の気持ちを忘れず出会ったキャラクターや、関わらせていただくお仕事ひとつひとつに真摯に向き合い、役者として、人間としてもっともっと成長していきたいと思っております。引き続き温かく見守ってくださると幸いです」と伝えた。
ルゥティンは、『アイドルマスター シンデレラガールズ』塩見周子役のほか、ゲーム『Tokyo 7th シスターズ』前園リシュリ役、『アリス・ギア・アイギ』小鳥遊怜役、籠目深沙希役、アニメ『魔法少女にあこがれて』花菱みふゆ役などで知られている。
