³Þ¾¾¾¡¢´Ú¹ñ¤Ç¡È¥Þ¥Ö¥À¥Á¡É¤¬¤Ç¤¤¿¡¡¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¡¡¤«¤ï¤æ¤¤¡×¡ÖÁ°È±¤¢¤ê¤À¡¼¡ª¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î³Þ¾¾¾¤¬¡¢¡È¥Þ¥Ö¥À¥Á¡É¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Þ¾¾¤Ï£²£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö´Ú¹ñ¥¤¥Ã¥Ì¤È¥Þ¥Ö¥À¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤¤¥¢¥¦¥¿¡¼¡ß¥¸¡¼¥ó¥º¥Ñ¥ó¥Ä¡ß¥Ö¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢¸¤¤òÉ¨¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤ÆÈù¾Ð¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Æ»Ã¼¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤ä´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö´Ú¹ñ¤ËÍè¤¿¤é»öÁ°¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¡¡¤«¤ï¤æ¤¤¡×¡ÖÁ°È±¤¢¤ê¤À¡¼¡ª¡×¡Ö´Ú¹ñ¥¤¥Ã¥Ì¤È³Þ¾¾¤¯¤ó¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤Ã¤´¤¯²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê³Þ¾¾¤µ¤ó¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Öº£ÅÙÍè¤ë¤è¤Ã¤Æ»öÁ°¤Ë¶µ¤¨¤Æ¡Á´Ú¹ñ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£