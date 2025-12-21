2児の母・安田美沙子、前日から仕込んだガパオライス＆賑やかな自宅ショット公開「お店みたい」「卓球ができる家ってすごい」の声
【モデルプレス＝2025/12/21】タレントの安田美沙子が12月20日、自身のInstagramを更新。前日から仕込んだガパオライスと自宅ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】43歳2児の母タレント「センスがプロ」子供向けに味付けした手作りガパオ
安田は「昨日は、朝ラン12kして、お友達の男の子を預かり」とコメントを添えて、自宅の様子を公開。ママ友や赤ちゃん、ワンコが集まり、卓球やワンコのおうち作りなど自由な時間を楽しんだと報告した。目玉焼きや野菜を添えたガパオライスも披露し、「前日に仕込んだガパオライスは、ナンプラーやニョクマム、洗双糖、醤油で、子供味に」と、味付けの工夫を明かしている。
この投稿に「お部屋が広い」「卓球ができる家ってすごい」「お店みたい」「ちょっとだけ生活感あるところがいい」「賑やかで楽しそう」「料理のセンスがプロ」「ガパオライス美味しそう」などの声が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】43歳2児の母タレント「センスがプロ」子供向けに味付けした手作りガパオ
◆安田美沙子、手作りガパオライス＆賑やかな自宅ショットを公開
安田は「昨日は、朝ラン12kして、お友達の男の子を預かり」とコメントを添えて、自宅の様子を公開。ママ友や赤ちゃん、ワンコが集まり、卓球やワンコのおうち作りなど自由な時間を楽しんだと報告した。目玉焼きや野菜を添えたガパオライスも披露し、「前日に仕込んだガパオライスは、ナンプラーやニョクマム、洗双糖、醤油で、子供味に」と、味付けの工夫を明かしている。
◆安田美沙子の投稿に反響
この投稿に「お部屋が広い」「卓球ができる家ってすごい」「お店みたい」「ちょっとだけ生活感あるところがいい」「賑やかで楽しそう」「料理のセンスがプロ」「ガパオライス美味しそう」などの声が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】