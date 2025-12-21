【朝日杯FS】2戦連続の上がり最速！サウジアラビアRC覇者エコロアルバが豪快に突き抜けるか！？



2歳マイル王の頂点を決める第77回朝日杯フューチュリティステークス（GI） が、21日、阪神競馬場・芝1600メートルで行われる。

翌年のクラシックを占う重要な一戦でもあり、過去には数々の名馬がここから羽ばたいてきた。

今年は日程の都合上、もうひとつの2歳GⅠホープフルSも朝日杯の6日後に開催されるため、メンバーが分散。マイル適性の高そうなスピード馬が多く集まった印象を与える一戦となった。

前走のサウジアラビアロイヤルカップ（GIII）で重賞ウィナーとなったエコロアルバが2歳マイル王者のタイトルを狙う。

真夏の新潟でのデビュー戦は中団から突き抜けて快勝。2着に2馬身半もの差を付けるという堂々たる勝ちっぷりを見せた。

ひと夏を越えて迎えたサウジアラビアRCは8キロ増やして472キロとパンプアップして挑んだが、ここではスタートで出遅れ8頭中8頭目という最後方で追走。どこから動くかが注目されたが......直線ではこの馬に釘付けになった。

迎えた直線。アタマをグッと下げると、グイグイと加速。1頭、また1頭とあっさりと交わしていくと先に抜け出したガレリアをあっという間に捕まえて先頭に立つと、1馬身半の差を付けて差し切った。

スローな流れだったとはいえ、上がり3ハロンは衝撃の33秒2。直線の長いコースでこそのタイプだけに初舞台となる阪神外回りコースとの相性もよさそうだ。

2戦続けての上がり最速を記録した抜群のキレ味を武器に、阪神の直線でも豪快に突き抜けることができれば2歳王者のタイトルはこの馬の頭上に輝くだろう。



■文／福嶌弘

■第77回朝日杯フューチュリティステークス（GI）枠順

2025年12月21日（日）5回阪神6日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 グッドピース（牡2 西村淳也）

2-2 ホワイトオーキッド（牝2 北村友一）

3-3 エコロアルバ（牡2 松山弘平）

3-4 コスモレッド（牝2 藤岡佑介）

4-5 ストームサンダー（牡2 岩田康誠）

4-6 タガノアラリア（牡2 F.ジェルー）

5-7 コルテオソレイユ（牡2 川田将雅）

5-8 カヴァレリッツォ（牡2 C.デムーロ）

6-9 スペルーチェ（牡2 三浦皇成）

6-10 ダイヤモンドノット（牡2 C.ルメール）

7-11 カクウチ（牡2 岩田望来）

7-12 アドマイヤクワッズ（牡2 坂井瑠星）

8-13 リアライズシリウス（牡2 津村明秀）

8-14 レッドリガーレ（牡2 吉村誠之助）

