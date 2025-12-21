派手な乱闘シーンが見られなくなった近年のプロ野球だが、2025年シーズンでも、危険球がきっかけで監督同士がにらみ合ったり、納得のいかない判定に選手がぶち切れるシーンなどが見られた。そんな怒れる人々を振り返ってみよう。【久保田龍雄/ライター】

【写真特集】女性タレントの「プロ野球始球式」名場面集

腹に据えかねるものがあった

まずは阪神・藤川球児監督にご登場願おう。

現役時代は温厚なイメージが強かったが、指揮官としてチームを率いる立場になると、時には怒りを前面に出して、なかなかの闘将ぶりを発揮した。最も印象深かったのは、4月20日の広島戦の8回に起きた“死球騒動”である。

5点リードの阪神は、1死一、二塁のチャンスで、坂本誠志郎がルーキー・岡本駿の初球を頭部に受け、頭を押さえてうずくまった。

藤川球児監督（阪神の公式インスタグラムより）

藤川監督が心配そうにベンチを飛び出し、坂本に駆け寄ったが、直後、三塁側広島ベンチからヤジられたらしく、突然「来い!」とばかりに怒りのジェスチャーを見せて、審判団や坂本、安藤優也コーチらに制止される騒ぎとなる。

広島ベンチからも新井貴浩監督をはじめコーチ、選手が本塁ベース付近に集まり、にらみ合いとなった。広島側はすぐに謝罪し、ヤジについても「一切なかった」（新井監督）と強調した。

阪神は前年、広島からリーグ1位タイとなる15個の死球を受けていた。これが伏線となって、坂本の頭部への死球をきっかけに、藤川監督が珍しく怒りをあらわにする事態になったようだ。

ネット上でも「エキサイト球児おもろいなあ 藤川監督まあ半分はパフォーマンスよな ええよええよ」「藤川球児監督をデッドボールを受けた本人である坂本選手が落ち着かせる…どっちが監督?」などの声が出た。

試合後、藤川監督は問題のシーンについて「『（頭部に）投げてはダメだよ』というところですね。それは危ないですからね。ゲームの中で起こることだけれども、『投げてはダメですよ』というところをお伝えしているだけです」と説明した。

その後もこの一件は尾を引き、5月17日、18日の同一カードでは、試合前のメンバー表交換の際に2日続けて両監督が目を合わせなかったことが話題になった。

藤川監督は「私がとった行動に対して、不快に思われたファンの方、心配してくれたファンの方には申し訳ないと思っている。もうこれで終わりです」と陳謝したが、新井監督は「自分もチームを預かる者として、腹に据えかねるものがあった」と説明し、両者の間にわだかまりが残っていることを印象づけた。

改めて死球の影響がいかに大きいかを痛感させられる事件だった。

12月2日に退団が決まった

相手打者のバットを足蹴にした問題行動で、大顰蹙を買ったのが、2年ぶりに日本球界に復帰したDeNAのトレバー・バウアーだ。

8月21日の広島戦、開幕以来4勝9敗と精彩を欠くバウアーは、この日も4回に小園海斗に左前ポテンヒットを許した直後、モンテロに左越え2ランを被弾し、2点を先行されてしまう。

そして、0対2の5回2死、小園を右飛に仕留め、3者凡退に抑えた直後、ベンチに戻る際に、一塁側の自軍ベンチ前に転がっていた小園のバットを右足で蹴り飛ばした。

故意に蹴ったかどうかは不明ながら、なかなか勝てないイライラが募り、思わず八つ当たり的な行動に出てしまったのかもしれない。

だが、プロ野球選手が大事な商売道具を粗末に扱うのは、少年ファンに悪影響を与えるという点でも問題があるし、ましてや他人のバットを足蹴にするのは、侮辱行為と受け止められて仕方がない。

ネット上では「MLBで態度だけで嫌われて実質永久追放になるだけはあるよな」「大金かけて呼び戻した横浜は頭おかしい」など、非難の声が相次いだ。

さらに韓国メディアでも「（米メジャー時代の）性的暴行騒動は収まったが、性格に問題が」と報じられた。

小園も内心悔しさでいっぱいだったようで、7回、5点目につながる右越え三塁打を放った直後、KOされてベンチに下がるバウアーに対し、「どうだ、見たか!」とばかりに大声を張り上げた。

7回途中5失点で10敗目を喫したバウアーは、シーズン最終登板となった10月1日のヤクルト戦でも、3回4失点KOと結果を出せず、12月2日に退団が決まった。

勝敗を分けたファウル判定

先制タイムリーがファウルと判定され、感情を爆発させたのが、ヤクルトの助っ人、ホセ・オスナだ。

9月2日の巨人戦、ヤクルト打線は1回表、制球に苦しむ巨人の先発・戸郷翔征から3者連続四球で1死満塁のチャンスをつくると、オスナもカウント2-1から戸郷の4球目を左翼線ギリギリに打ち返した。

先制タイムリーと思われたが、嶋田哲也三塁塁審の判定は「ファウル!」。一塁に向かいかけていたオスナも「Why?」と不満のジェスチャーを示した。

高津臣吾監督もリクエストを要求したが、リプレー検証でも覆らなかった。

首をかしげながら打ち直しの打席に入ったオスナは、2球ファウルのあと、戸郷の7球目を三ゴロ併殺打。ふだんは温厚な助っ人も、珍しく一塁ベース上でヘルメットを叩きつけるパフォーマンスを見せた。

試合前に退任決定を発表した高津臣吾監督も「あれはフェアだよ。こっちから見てもフェアだし、（三塁走者だった長岡）秀樹も『フェア』って言ってるし、たぶん一塁ベンチから見てもフェアだと思う。あれを……」と憤懣やるかたない様子。リプレー検証の映像が不鮮明であるがゆえに「最初の判定どおり」になるシステムの問題点が改めて浮き彫りになった。

初回のビッグチャンスに得点できなかったヤクルトは1対4で完敗、まさに勝敗を分けたファウル判定だった。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘！激突！東都大学野球』（ビジネス社）。

デイリー新潮編集部