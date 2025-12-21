「全国高校駅伝」（２１日、たけびしスタジアム京都発着、女子＝５区間）

今年の世界陸上女子８００メートル日本代表の東大阪大敬愛高・久保凛が２区に登場。１８位でタスキを受け取ると、４・１キロを区間３位の１３分２秒でチームを９位に押し上げ、最終的に７位入賞を果たしたが、レース後には「もっと頑張りたかった」と涙を流した。

「足は動いていたんですけど、感覚がつかめなかった。思うような走りができなかった」と明かした久保。１８位から９位に押し上げたが、トップを走る長野東との差を縮められず「優勝が目標だった」だけに悔し涙を流した。

高校生活を振り返り「８００メートルで活躍できたシーズンだったんですけど、タイム的にも伸びてきて楽しかった３年間でした。来年はもっとレベルアップしながら成長して行きたい」と語った久保。「１年生から先輩の背中を見て育ってきて、自分が先輩の立場に立って後輩達がついてきてくれて…もっと頑張らないといけないと支えてくれた。敬愛に来てよかった。３年間全員でやりきれた」と声をふるわせた。

駅伝は「普通だったら８００のみでやっていくかと思うんですけど、駅伝も出させてもらって。チームスポーツってみんながいるから頑張れる。タスキをつなぐために頑張らなくちゃと思えるのが駅伝。そういう舞台で走れてすごく幸せでした」と涙ぐみながら語っていた。