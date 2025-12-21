【ブンデスリーガ】アウクスブルク0−0ブレーメン（日本時間12月20日／WWKアレーナ）

【映像】菅原由勢の挑発的ガッツポーズにブチギレ！あわや“一触即発”

ブレーメンの菅原由勢が、1対1の守備で勝利して“ドヤ顔”でガッツポーズを決めると、これをきっかけに相手選手と味方が一触即発のバトルへと発展していった。

日本時間12月20日、ブンデスリーガ第15節、ブレーメンはアウクスブルクと対戦。リーグ戦11試合連続スタメンで右SBを務めた日本代表DFが、守備で魅せた。

前半終了間際、アディショナルタイムのことだ。左サイドから突破を図ってきたSBのディミトリス・ヤヌリスに対して、右SBの菅原は体を寄せてこれを許さず、最後は相手の足に当ててボールは外へ。その瞬間、菅原はマイボールを主張するように指を突き上げる。これを見たヤヌリスが背中を突き飛ばすと、菅原はスタンドに向かって挑発的にガッツポーズ。アウェイに詰めかけたファンに対して、ドヤ顔で守備の勝利をアピールしていた。

ヤヌリスは菅原を一瞥するように失笑してその場を離れたが、ギリシャ人DFの一連の行為に腹を立てたのが、ブレーメンのオーストリア人MFロマーノ・シュミットだった。

背番号20は一目散にヤヌリスの元に駆け寄って、顔面をぶつけて今にも殴りかかりそうな勢い。主審がすぐさまシュミットを抱え込んで抑えたが止まらず、するとそこに菅原が割って入り、2人を引き離して事態を収束させに動いた。菅原のマッチアップをきっかけにスタジアムが騒然となるシーンへと発展し、そして最後は、菅原がその場を収めた。

結局、問題を起こしたヤヌリスとシュミットにはイエローカードが提示されて喧嘩両成敗となったものの、国内外のファンはこのシーンにリアクション。SNSでは「何してんだよ」「これはムカつく」「ユキは何もしてないのに」など、菅原を擁護し、相手SBのヤヌリスを非難するような声が寄せられていた。

この試合は、菅原が開始早々からことごとくヤヌリスを封じ込め、再三にわたるマッチアップの全てに勝利するなど、相手からすればフラストレーションを溜めていたに違いない。日本代表DFは、0―0で終えたこの試合でフル出場を果たし、守備面で大きく貢献した。（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）