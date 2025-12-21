きょうは低気圧や前線が東へ進み、西日本の雨は次第にやみますが、北よりの風が徐々に強まる予想です。東日本と北日本は次第に雨脚が強まり、北海道は雪の降る所がありそうです。

予想最高気温です。全国的に平年より高く、11月並みの気温となる所が多いでしょう。ただ、雨の後は冷たい空気が入りますので、福岡などは午後は急速に気温が下がる予想です。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：3℃ 釧路：9℃

青森 ：16℃ 盛岡：12℃

仙台 ：19℃ 新潟：16℃

長野 ：14℃ 金沢：20℃

名古屋：14℃ 東京：18℃

大阪 ：15℃ 岡山：14℃

広島 ：16℃ 松江：14℃

高知 ：18℃ 福岡：15℃

鹿児島：19℃ 那覇：22℃

週間予報です。あすは北日本で雪や雨の降る所がありますが、次第にやむ見込みです。火曜日は全国的に晴れて大掃除などにも良さそうです。水曜日のクリスマスイブは全国的に雨や風が強まり、やや荒れた天気となるおそれがあります。木曜日のクリスマスも関東を中心に天気の崩れる時間がありそうです。