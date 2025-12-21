日本代表FW斉藤光毅がレスター撃破に貢献する先制弾! イングランド2部で今季2ゴール目
[12.20 イングランド2部第22節 QPR 4-1 レスター・シティ]
QPRの日本代表FW斉藤光毅が20日、ホームで行われたEFLチャンピオンシップ(イングランド2部)の第22節レスター・シティ戦(○4-1)で今季2ゴール目を記録した。
左サイドハーフで先発出場した斉藤は0-0の前半2分、右サイドからの攻撃でファーにポジションを取ると、クロスが味方に当たって飛んできたところに反応。確実に押し込み、先制弾を奪った。
斉藤は18試合ぶりとなる今季2得点目をマーク。後半41分までプレーし、4-1の大勝に貢献した。QPRは9位から7位に浮上。次節は26日に開催され、アウェーでポーツマスと戦う。
