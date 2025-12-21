歌手の小柳ルミ子さんは自身の公式ブログを更新。

亡き愛犬「ルル」への思いを綴っています。



【写真を見る】【 小柳ルミ子 】 亡き愛犬への想い 「ルルたんの話をすると まだ まだ まだまだ 涙が出ます」 ブログに綴る





16日、小柳ルミ子さんは「姿は見えないけどルルたんは心の中に」と題したブログで「ルルたんの話をすると まだ まだ まだまだ 涙が出ます」と、投稿。



そして、生前の愛犬「ルル」の動画をアップしました。







更に、19日、小柳ルミ子さんは「バンドメンバーが『ルルちゃんを偲び ルミ子さんに元気になって欲しいので』と 食事会をセッティングしてくれました」と、投稿。





続けて「リーダーの山内さんもワンちゃんを2匹飼っているので 突然過ぎる ルルたんの死に 胸を痛めています メンバーの皆 有難う！ 優しさに感謝です！」と、記しました。





そして、20日、「【ルルを偲び ルミ子さんを元気にする食事会】は 55年も通っている中華店に行きました」と、投稿。



小柳ルミ子さんは、そこで、好物の【鶏の煮込みそば】を食べたことなどを報告し「メンバーの皆 ご馳走様でした！ 皆の優しさに感謝です！ 来年は 皆と沢山のステージやれると良いね」と、その思いを綴っています。







更に、21日、小柳ルミ子さんは「新曲の自主練」を行ったことを報告し「ゼロから作り上げる 【小柳ルミ子の楽曲】！」「責任を感じない訳が ない！ 私の肩に 沢山のスタッフの人生が 生活が乗っかってる！」と、投稿。



続けて「そんな重たい責任を ルルたんが ルルたんの愛らしい温もりが守り 支え 私にエネルギーをくれてます！」と綴ると、愛犬『ルル』の写真と共に、スタジオで歌う画像をアップ。



そして「ルルたん！ 有難う！ ママ 頑張るよ！ ルルたんの愛に応える為に 頑張るよ！」と、その想いを綴っています。







【担当：芸能情報ステーション】