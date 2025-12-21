肘折こけしの後継者を育成しようと、山形県大蔵村南山の工房で２０日、全国の芸術系の大学に通う学生らを対象にした２泊３日のインターンシップが始まった。

県の企画で、県内外の参加者５人が、地元で継承する唯一の工人の工房で技術を学ぶ。

肘折こけしの起源は明治時代とされる。黄色の地に重ね菊などの草花の絵柄が入っていることや、くりぬかれて空洞になっている頭部に小豆を入れ、音が鳴ることなどが特徴だ。現在、工人は８０歳代の男性一人のみで、技術の継承が課題となっている。

２０日は参加者たちが男性の工房を見学。ろくろで回転するイタヤカエデの木を刃物で削ったり、胴体に染料で色をつけたりする作業も体験した。

男性のこけしが好きで、ろくろの技術を研修所で学んでいるという石川県加賀市のｊｙ女性（１９）は「ふだん研修所で使っている道具と違い、木材を削る作業が難しかった。大変な思いをしてこれまで残してくれた技術をなくさないよう、後継者になれたらうれしい」と話した。

今後、県や村などが参加者の中から一人に村の地域おこし協力隊員を委嘱し、肘折こけしの継承や肘折温泉の活性化に取り組んでもらう予定。