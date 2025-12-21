「全国高校駅伝」（２１日、たけびしスタジアム京都発着、女子＝５区間）

今年の世界陸上女子８００メートル日本代表の東大阪大敬愛高・久保凛が２区に登場。１８位でタスキを受け取ると、４・１キロを区間３位の１３分２秒でチームを９位に押し上げ、最終的に７位入賞を果たした。

野口監督は「１区で差がつきましたけど、２区で久保が自分の力を出してくれた。３、４、５と力を発揮してくれて、それぞれが最高のパフォーマンスをだしてくれた」と語った。今季の久保は８００メートルに専念する形だったが「なかなか疲労も抜けない中でコンディションが万全ではなかったかもしれません。本人は大丈夫ということでうまく言えなかったかもしれませんが」と明かし、「８００メートルの選手が特化してやってきて４キロということで、本当にチームスポーツのことを理解しながら最後の駅伝を走り抜けてくれたかなと思います」と感謝の思いを伝えた。

「中学王者で敬愛に来てくれて、今年が世界陸上もあるので標準記録を切る。そして世界陸上に出る。彼女が思い描いていたことを３年間全てで景色が見れたんじゃないかな」と語り、今後に向けて「記録だけを追い求めるだけじゃなく、人間力も高めてもらって。中高生、中距離を目指している選手に夢と希望を与える選手になってもらいたい」と期待を込めた。

卒業後の進路については「決定してますが、都道府県駅伝には出ませんので、年明けに２月６日からのアジア室内大会を目指す。（１月の）新人駅伝が終わったあとにお伝えできれば」と語った。