オーストラリアン・ベースボール・リーグ

野球のオーストラリアン・ベースボール・リーグ（ABL）最終戦が20日、アデレードで行われ、アデレード・ジャイアンツで武者修行中の巨人・荒巻悠内野手が、シドニー・ブルーソックス戦で第3号となる豪快2ランを放った。ネット上では「打ち終わりが村上に見えたぞ」などと驚きの声が寄せられている。

豪州ウインターリーグで奮闘している22歳の荒巻。ブルーソックス戦に「5番・三塁」で先発し、初回1死一塁の第1打席で甘く入った球をフルスイングで捉えた。鋭いライナーが右中間フェンスを悠々越え、ゆっくりとダイヤモンドを一周。ベンチに向かってガッツポーズを見せた。

スポーツチャンネル「DAZN」の野球専門Xが「強烈……火の出るような打球 豪州ラストゲームで有終の美 荒巻悠が第3号2ランホームランを放つ」と記して映像を公開。ファンも驚きの声をあげた。

「完璧弾！！乾燥もしてるし飛ぶんだろうけど、それにしても綺麗な打球！！来季が楽しみすぎる！！」

「久しぶりに見たらスイングバカ良くなってて興奮」

「フォロースルーがめちゃくちゃスラッガーすぎて悦」

「めっちゃいいスイングしてる」

「荒巻の打球、相変わらずエグいな」

なかには「打ち終わりが村上に見えたぞ」「村上に見えて草」「村上宗隆やん」とヤクルトからポスティングシステムを利用しての大リーグ移籍を目指す村上宗隆内野手と重ね合わせるコメントもあった。

荒巻は昨秋のドラフト3位指名で上武大から入団。1軍で31試合に出場し、打率.296をマークしたほか、プロ初本塁打も放っている。ABLでは21試合に出場し、打率.227、3本塁打、11打点を記録した。



（THE ANSWER編集部）