“令和最強のメリハリボディ”澄田綾乃の最新デジタル写真集『アイスキャンディーが溶けるまで』がリリースされた。

澄田綾乃デジタル写真集『アイスキャンディーが溶けるまで』

澄田綾乃デジタル写真集『アイスキャンディーが溶けるまで』

本作は「芸妓さんの休日」をテーマに、日本の夏、和を表現。澄田が浴衣で散歩をしている様子や縁側で冷えたトマトにかじりつく姿など、蝉の声が聴こえてきそうなシチュエーションが満載。もちろん彼女の完璧なプロポーションを生かした魅惑的なカットも多数収録している。

澄田綾乃 プロフィール

すみだ・あやの

1999年2月26日生まれ。山口県出身。身長156cm。血液型A型。2021年に『週刊ヤングジャンプ』（集英社）にてグラビアデビュー以降、その完璧なプロポーションを「令和最強のメリハリボディ」と称され、グラビア誌を席巻。ドラマ「不適切にもほどがある！」（2024年）や地上波バラエティ番組などに出演し、現在は俳優・タレントとしても活躍中。

公式X（@AYANO_SUMIDA）

公式Instagram（@nonnon112620）

書誌情報

澄田綾乃デジタル写真集『アイスキャンディーが溶けるまで』

撮影：熊谷貫

定価：2,200円（税込）

発行：ワニブックス

The post 澄田綾乃、見返りショットで“令和最強のメリハリボディ”披露 最新デジタル写真集『アイスキャンディーが溶けるまで』リリース appeared first on GetNavi web ゲットナビ.