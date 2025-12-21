¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û´þ¸¢¤Î¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥¨¡¼¥ë¤ÎÍò¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤Í¡×£Ø¤Ç¤Ï¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Îà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤³¤È»°±ºÍþÍè¡Ê£²£´¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡Ê£³£³¡á¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¥¨¡¼¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Ï£²£±Æü¤Ëà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤¬£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ò´þ¸¢¤¹¤ë¤È¸øÉ½¡£¡Ö»°±ºÍþÍèÁª¼ê¤Îº¸¸ªÉé½ý¤Î¤¿¤á¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¸ÞÎØÂåÉ½¤Ë¤ÏÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬¹â¤¤¡£
¡¡£²£°Æü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤Ç¤Ï£¶Ê¬´ÖÎý½¬¤Ç»°±º¤¬º¸¸ª¤òÃ¦±±¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬±þµÞ½èÃÖ¤ò»Ü¤·¡¢¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡Ê£É£Ó£Õ¡ËÈó¸øÇ§¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦ÎòÂåºÇ¹âÆÀÅÀ¤ò¾å²ó¤ë£¸£´¡¦£¹£±ÅÀ¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡££Ó£Ð¸å¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£Ä«¤Î¸ø¼°Îý½¬¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¡££Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ïà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö£²¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²ù¤·¤¤·èÃÇ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ê¤¯¤Á¤ã¤ó¤Î¸ª¤ò»×¤¦¤È¤³¤ì°Ê¾å°²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡££±Æü¤âÁá¤¯²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¸ÞÎØ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í¡£¥±¥¬¤¬Áá¤¯¼£¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤ÏËèÇ¯Á´ÆüËÜ¤ÇÌñÊ§¤¤¤·¤Æ¤ë¤ó¤ÀÂ¿Ê¬¤¤Ã¤È¡£ÍþÍè¤Á¤ã¤ó¤ªÂç»ö¤Ë¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
