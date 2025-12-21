¥ß¥¥Æ¥£¤¬·ã¼Ì¡¡É×¡¦¾±»ÊÃÒ½Õ¤Î¡È¸þ¤³¤¦Â¦¤ÎÉ¡ÌÓ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÇú¾Ð
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤¬20Æü¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ºÊ¤Ç¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¡È¥ß¥¥Æ¥£¡É¤³¤ÈÆ£ËÜÈþµ®¤¬»£±Æ¤·¤¿¾×·â¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö´ñÀ×¤Î1ËÜ¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö°¦¤Î¿¼¤µ¤Ë·ÉÎé¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¾×·â¡Û¥ß¥¥Æ¥£»£±Æ¡È¸þ¤³¤¦Â¦¤ÎÉ¡ÌÓ¡É¡Ê4Ëç¡Ë
¡¡¾±»Ê¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¼ÖÆâ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Ê£¿ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±ÆÃæ¤ÎÆ£ËÜ¤Î»Ñ¤ä¡¢»£±Æ¤µ¤ì¤¿¾±»Ê¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¾±»Ê¤Ï¡Ö½õ¼êÀÊ¤Î¥ß¥¥Æ¥£¤¬µÞ¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±½Ð¤·¤¿¤«¤é²¿¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¤â¤¦¤µ¡Á¸þ¤³¤¦Â¦¤ÎÉ¡ÌÓ¤¬¸«¤¨¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤è¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö²¿¤À¤è⁉︎¸þ¤³¤¦Â¦¤ÎÉ¡ÌÓ¤Ã¤Æ¡ª½Ð¤Æ¤ë¤ï¤±¤Í¤§¤À¤í¡ª¸«¤¨¤ë¤ï¤±¤Í¤§¤À¤í¡ª¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡ª¿®¤¸¤ë¤«¿®¤¸¤Ê¤¤¤«¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¼Ì¿¿¤Ï¡¢º¸Â¦¤ÎÉ¡¤Î·ê¤«¤é¹µ¤¨¤á¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë1ËÜ¤ÎÉ¡ÌÓ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤â¤Î¡£¤³¤Î¾×·âÅª¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´ñÀ×¤Î1ËÜ¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö²¿¤Ç¤³¤ó¤ÊºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¢¤²¤ì¤ë¤Î¡©°¦¤Î¿¼¤µ¤Ë·ÉÎé¡×¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¸þ¤³¤¦Â¦¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê¤·¤ç¤¦¤¸¤È¤â¤Ï¤ë¡Ë
1976Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÁêÊý¤ÎÉÊÀîÍ´¤È¤È¤â¤Ë1995Ç¯8·î¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤ò·ëÀ®¡£ºÊ¤Ï¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤Ç¡¢2009Ç¯7·î¤Ë·ëº§¡£2012Ç¯3·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤È2015Ç¯¤ËÂè2»Ò½÷»ù¡¢2020Ç¯¤ËÂè3»Ò½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¾±»ÊÃÒ½Õ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@tomoharushoji¡Ë
