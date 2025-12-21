乃木坂46・梅澤美波、プールで女神級の美脚を披露 写真集発売記念2回目の生配信決定
12月24日21時からYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で、2回目となる乃木坂46 梅澤美波2nd写真集発売記念YouTube生配信を行うことが決定した。
【写真】乃木坂46・梅澤美波、プールで女神級の美脚 水着姿を披露
配信中に写真集を予約するとW特典として「折り目なしB3ポスター」が付いてくるが、こちらに使用されたのは、チンクエテッレのリゾートホテルのプールで撮影された1枚。まるで水に浮かぶように見える幻想的な水着カットとなっており、すらりと伸びる美脚はまさに女神級の美しさだ。梅澤は「あまりに太陽の光がまぶしくて、目をあけるのがとっても大変でした（笑）。でもTHE夏★な写真が撮れたのでよかったです」とコメントしている。
そしてもう1つの特典は、「梅サンタ直筆クリスマスカード」。クリスマスらしい赤ニットに身を包んだ梅澤のカットが使用されており、表面は直筆メッセージ、裏面には本人直筆のクリスマスイラストがプリントされている。
乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』は、光文社より2026年2月3日発売。定価2800円（税込）。
【写真】乃木坂46・梅澤美波、プールで女神級の美脚 水着姿を披露
配信中に写真集を予約するとW特典として「折り目なしB3ポスター」が付いてくるが、こちらに使用されたのは、チンクエテッレのリゾートホテルのプールで撮影された1枚。まるで水に浮かぶように見える幻想的な水着カットとなっており、すらりと伸びる美脚はまさに女神級の美しさだ。梅澤は「あまりに太陽の光がまぶしくて、目をあけるのがとっても大変でした（笑）。でもTHE夏★な写真が撮れたのでよかったです」とコメントしている。
そしてもう1つの特典は、「梅サンタ直筆クリスマスカード」。クリスマスらしい赤ニットに身を包んだ梅澤のカットが使用されており、表面は直筆メッセージ、裏面には本人直筆のクリスマスイラストがプリントされている。
乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』は、光文社より2026年2月3日発売。定価2800円（税込）。