美容外科「高須クリニック」院長の高須克弥氏が2025年12月20日、Xで「次の高須クリニックCM」の予定を明かした。

「松本人志さんにお願いする予定です」

発端となったのは、AI生成の美女動画を公開しているXユーザーによる、とあるリクエストだった。ミニ丈のワンピースを着た茶髪の女性が「YES！ 高須クリニック」と歌う動画を添えての、「高須克弥先生 CMください」との投稿だ。

高須氏は投稿を引用し、「ごめんなさい」と返信。「次の高須クリニックCMは松本人志さんにお願いする予定です。ご理解ください」と、お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さんの名前を挙げた。

投稿主は、「私のつまらない物語に寛大なご理解を賜り、誠に恐縮です。本当にありがとうございます」と感謝をつづり、「まっちゃんは、日本の宝。無双です 先生と共に、見事なカムバックとなることを期待しております！」としている。

24年にも「松ちゃんが出る番組に真っ先にスポンサーやります。CMも作ります」

松本さんは23年12月の週刊文春による飲み会でのスキャンダル報道を受け、裁判に注力するため活動を休止。24年1月、週刊文春発行元の文藝春秋などに対し、名誉毀損による損害賠償と訂正記事での名誉回復を求める訴訟を起こした。

11月にXを通じて訴訟取り下げを発表し、25年11月1日に始動した有料配信サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」で約2年ぶりに活動を再開した。25年12月21日現在まで、地上波の出演はない。

高須氏はこれまでも、松本さんを支持する投稿を行っている。24年12月13日には、「1000万人の松本フアンが復活を待ち望んでいます。僕は松ちゃんを復帰させればテレビはジリ貧から脱却できると確信してます」（原文ママ）とXに投稿。

「松ちゃんが出る番組に真っ先にスポンサーやります。CMも作ります。Yes松本人志」としていた。

25日の投稿では、裁判後の松本さんのインタビュー記事を引用し「松ちゃんの説明了解しました。納得しました。この話しはこれで終わり。さあバリバリ活動しましょう」とコメント。

「かっちゃんは松ちゃんをずっとお待ちしていました。かっちゃんも復活します。松本人志応援 なう」としていた。

高須氏の投稿には、「まさかのスポンサー側で地上波復帰？ ぜひお願いします！」「いっその事、ダウンタウンでCMしてもらいたいわw 二人揃ってのCMなんて、最高やん？」など、盛り上がる声も多い。

一方で、「これ絶賛してるの、整形しない爺ばかりやん 女性は離れるだろうな...」など、困惑の声もある。