加藤紗里の“不知火舞”コスプレに反響 「すごいスタイル」の声
タレントの加藤紗里が20日にインスタグラムを更新。ゲームキャラクターのコスプレ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】すんごいボリューム！ 加藤紗里の不知火舞コスプレ（3枚）
加藤が「コスプレでゲームショーにゲスト出演してきました」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、対戦型格闘ゲーム『餓狼伝説』シリーズなどに登場する不知火舞になりきった加藤の姿が収められている。投稿の中で加藤は「紗里まったくゲームしないからこのキャラ知らなかったんだけど、再現度どう？？」とファンに投げかけてる。
彼女の見事なコスプレにファンからは「クオリティ高い」「すごいスタイル」「超最高に可愛い」などの声が集まっている。
■加藤紗里（かとう さり）
1990年6月19日生まれ。広島県出身。キャンペーンガール、読者モデルなどの活動を経てモデル、レースクイーン、タレントとして活躍。2019年12月には個人事務所を設立し、2021年7月には自身のアパレルブランドを立ち上げた。
引用：「加藤紗里」インスタグラム（@katosari）
