空白ごっこ、クレナズム、Hakubiによるスプリットアジアツアーが開催決定
空白ごっこ、クレナズム、Hakubiの3組が、2026年3月に＜SPLIT ASIA TOUR 2026＞を開催することを発表した。
本ツアーは2025年3月に国内3都市で初開催され、各バンドによるコラボステージも話題となった企画。2回目の開催となる今回は東京公演に加え＜SPLIT ASIA TOUR 2026 - LIVE IN HONG KONG＞と題した香港公演も決定し、アジアへとスケールを広げての開催となる。
ジャンルや個性の異なる3組が集結し、どのようなステージと化学反応を見せてくれるのか期待が高まる。チケットはオフィシャル先行受付がスタート。
■空白ごっこ・クレナズム・Hakubi＜SPLIT ASIA TOUR 2026＞
2026年3月7日(土)東京・渋谷 WWW X
時間：OPEN 16:45 / START 17:30
チケット：前売 5,000円 (税込)
https://eplus.jp/kuhaku-culenasm-hakubi/
オフィシャル1次先行：12月21日(日)12:00 〜 1月4日(日) 23:59
お問い合わせ：www.hipjpn.co.jp
■＜SPLIT ASIA TOUR 2026 - LIVE IN HONG KONG＞
2026年3月29日(日)
会場：香港・Portal
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
チケット：VIP - HKD$1080 | 一般 - HKD$780
https://www.tickets.neon-lit.com/
お申し込み開始日時：12月22日(月) 13:00 ※香港時間：12:00
お問い合わせ：business@neon-lit.com
【VIPパッケージ内容】
・優先入場
・VIPパス
・全出演者との公演後記念写真
・直筆サイン入りポスター
出演：空白ごっこ・クレナズム・Hakubi
