【新連載・おじさんは宝石だ！】穏やかさの中に専門店のプロの顔！ Vol.1『ハミングバード』の時女さん
目尻のシワやシミは、ジュエリー。
時を重ねたからこそにじみ出る“おじさん”ならではの魅力に惹かれてやまないおじさんマニア・岩井ななが、気になる“すてきなおじさん”の仕事への向き合い方と、チャーミングな生き方に迫る新連載。
第1回は、富山のビーントゥーバーチョコレート専門店『Humming Bird（ハミングバード）』の店主・時女宗久さん（ときめ・むねひさ）を紹介したい。
仕事への情熱を胸に、フラットで柔和な人柄で地域の人々と繋がる
チョコレート工場のような外観・内装がキャッチー
千葉県出身の時女さんは、東京での仕事経験を経て、無添加チョコレート専門店『ハミングバード』のオープンを機に、家族の地元である富山へ移住した。東京時代にはスターバックスコーヒーで店長を務めた経験を持ち、食への深い理解や心配りに定評がある。
『ハミングバード』の店主・時女宗久さん 49歳
店名の「ハミングバード」は、南米エクアドルの寓話「ハチドリのひとしずく」が由来で、「小さな力の大切さを教えてくれる」という意味が込められている。2023年1月のオープン以来、地域との繋がりをひとつひとつ大切にしながら、イベント開催やコラボ商品の開発など、着実に活動の幅を広げてきた。
同じ地域で活動する筆者から見ても、そのしなやかな姿勢と推進力には驚かされる。時女さんの努力と、“おじさんならでは”の魅力が背景にあるのだと感じ、より深く話を聞いてみたくなった。
イートインスペースでは、カカオ豆からチョコレートを作る子供向けのワークショップを開催することも。
朝ジムで体調を管理し、仕事へ
時女さんの朝は早い。
午前5時に起床し、ジムへ向かうのが日課だ。
「会社員時代、地方転勤になるとやることがなくなって、サウナ目当てにジムへ行くようになったんです。早朝のジムは、前職の頃から続けている体調管理のための大切な習慣です」と話す。長年の経験を通して、自身の体質に合ったメンテナンス方法を確立しているのは、自分のことをよく理解しているからだろう。
お店のオープンは12時だが、8時にはお店に到着し、9時30分頃からチョコレートづくりが始まる。
ほうじ茶の板チョコの製造風景。テンパリングの前に、ほうじ茶パウダーをホワイトチョコレートに馴染ませる
製造中にどんなことを考えているのか尋ねると、「せっかく作っても、チョコレートに穴が開くと商品にならないんです。だから、そうならないように必死ですよ」と穏やかに話す。落ち着いた作業風景からは緊張感を感じさせないが、そんな姿こそ“おじさんの余裕”といえる。
湿度や温度の小さな差で大きく状態が変わるチョコレート。季節によっても扱い方は変わってくる。チョコレートと対話するように一点集中し、微調整を繰り返しながら製造を進めていく。
型にチョコレートを流し込むモールディングの作業。気泡を除き、できる限り美しいチョコレートに仕上げていく
お店の営業日はランチ代わりにチョコレートをつまむこともあるそうで、自分の商品だけでなく世界中のチョコレートを試し、表現や味の探求を続けている。
この取材中も、発酵の度合いが異なるチョコレートの食べ比べをすすめてくれた。味わいの違いに集中し、その理由をあとで答え合わせする時間は想像以上に楽しい。
約1時間冷蔵庫に入れて固まったら完成。状態をよく見ながらトレーに並べていく
おじさんの“ウェイ”もなかなかいいんですよ
来店したお客様へ必ずひと言声をかける所作がいつも好印象な時女さん。
「何かあれば気軽に聞いてください」
というメッセージが自然と伝わればいいという。
ただ、すごく積極的に話しかけるタイプというわけではなさそうだ。
そこで、もう一歩踏み込んでプライベートでの交流について尋ねると、
「若い人の“ウェイ”と、おじさんの“ウェイ”ってそれぞれありますよね。おじさん同士の“落ち着いた盛り上がり方”もなかなかいいんですよ」
と柔らかな笑顔で話してくれた。
県外イベントの打ち上げで業界仲間と飲む時間や、自宅でいも焼酎を楽しむ時間が至福なのだという。
一言話せば、時女さんの軸がありつつも柔らかい人当たりに心が和らぐ
従業員がいる日もあるが、ひとりで店頭に立つ日も多い。接客と製造の両方を丁寧にこなす姿に、思わず「どちらが好きなんですか？」と尋ねたくなった。
「それぞれに面白さがあります。昔から製造業に憧れがあったので、自分が作ったものが形になるのは今でも嬉しいですね。一方で、接客はお客様の気持ちを直接明るくできるところが楽しいです」
ネガティブなことも冗談もあまり言わないものの、いつもフラットに話してくれる姿勢が時女さんらしい。
ホタルイカや白えびなど北陸の特産銀を活かしたタブレットと、産地別のカカオを使用したタブレットがずらりと並ぶ ［食楽web］
今日1日の成果物としての、手作りチョコレート。その日に作ったチョコレートは、パッケージまでお店で印刷し、包装していく。富山の素材を中心に使用した15種類以上の商品は、ユニークさだけではない。アップサイクルを意識したものや、地域の学生と企画した商品なども扱い、地域との繋がりを着実に深めている。時女さんからは、おじさんならではの店舗づくりや、人との関わり方を多く学ぶことができた。
作業中は真剣そのものだが、話すとにっこり笑ってくださる柔らかな空気の中に、チョコレートやコーヒーへの深い知識がしっかり息づく時女さん。話すほどに穏やかで優しい人柄に癒されるとともに、“専門店のプロ”としての一面もにじみ出る、“すてきなおじさん”だ。
自認してからがおじさん（時女さん）
いつからおじさんかといえば、「自認してからがおじさん」と話す時女さん
富山駅から路面電車で約15分、徒歩なら約25分でアクセスできるビーントゥーバーチョコレート専門店『ハミングバード』。富山を旅する際は、すてきなおじさん・時女さんに会いに訪れてみてはいかがだろうか。
（撮影・文◎岩井なな）
●SHOP INFO
Humming Bird（ハミングバード）
住：富山県富山市総曲輪3-6-15 サザンクロスビル1F
TEL：076-461-4529
営：12:00～17:00
休：水曜、不定休あり（※公式Instagramのカレンダーをご確認ください）
https://www.instagram.com/humming_bird_toyama/