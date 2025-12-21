平祐奈「飾らない美しさ・等身大の魅力」アピール ファン約300人に一人ひとり手渡し
俳優・平祐奈（27）が20日、都内で『平祐奈 2026年カレンダー』の発売記念イベントを開催した。
【写真】『平祐奈 2026年カレンダー』発売記念イベントの様子
カレンダーのテーマは「飾らない美しさ・等身大の魅力」で、やさしい光や柔らかな空気感の中で、日常の延長線上にある平の自然体な表情を切り取った。肩の力を抜いた素顔や、ふとした瞬間にこぼれる表情など、平の魅力が12ヶ月分のカレンダーとして楽しめる。
発売記念イベントは約300人が来場。直筆サイン入りカレンダーを平本人が一人ひとりに手渡しし、ファンと触れ合った。
■平祐奈 コメント
行きたいところ、やりたいこと食べたいもの“今”の気持ちと向き合って夏休み気分でありのままの自分を切り取っていただきました。明日を笑顔で迎えられるように良い日もちょっと苦い日も一緒に分け合って過ごしてもらえたらうれしいです。
【写真】『平祐奈 2026年カレンダー』発売記念イベントの様子
カレンダーのテーマは「飾らない美しさ・等身大の魅力」で、やさしい光や柔らかな空気感の中で、日常の延長線上にある平の自然体な表情を切り取った。肩の力を抜いた素顔や、ふとした瞬間にこぼれる表情など、平の魅力が12ヶ月分のカレンダーとして楽しめる。
発売記念イベントは約300人が来場。直筆サイン入りカレンダーを平本人が一人ひとりに手渡しし、ファンと触れ合った。
■平祐奈 コメント
行きたいところ、やりたいこと食べたいもの“今”の気持ちと向き合って夏休み気分でありのままの自分を切り取っていただきました。明日を笑顔で迎えられるように良い日もちょっと苦い日も一緒に分け合って過ごしてもらえたらうれしいです。