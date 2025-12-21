乃木坂46梅澤美波“幻想的な水着カット”解禁「THE夏★な写真が撮れた」“トナカイ梅ちゃん”も公開
乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波（26）の2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）が2月3日に発売される。このたび、チンクエテッレのリゾートホテルにあるプールで撮影した水着カットが公開となった。
【写真】写真集未掲載！美脚あらわな水着カット
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
24日午後9時から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で、2回目の乃木坂46梅澤美波2nd写真集発売記念YouTube生配信を行うことが決定。さらに配信中に写真集を予約すると付いてくるW特典のひとつ「折り目なしB3ポスター」が、チンクエテッレのリゾートホテルにあるプールで撮影した、幻想的な水着カットだ。すらっと伸びる美脚はまさに女神級。「あまりに太陽の光がまぶしくて、目をあけるのがとっても大変でした（笑）でもTHE夏★な写真が撮れたのでよかったです！」とのコメントを寄せている。
W特典のもうひとつは、「梅サンタ直筆クリスマスカード」。クリスマスらしい赤ニットに身を包んだ“トナカイ梅ちゃん”からあなたへ、聖なる夜の素敵なプレゼントになった。
【写真】写真集未掲載！美脚あらわな水着カット
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
W特典のもうひとつは、「梅サンタ直筆クリスマスカード」。クリスマスらしい赤ニットに身を包んだ“トナカイ梅ちゃん”からあなたへ、聖なる夜の素敵なプレゼントになった。