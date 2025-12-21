犬が『嫉妬』しているときにみせる行動５選

犬が「飼い主さんをとられた！」「早く自分を見て！」と嫉妬しているとき、さまざまな行動で飼い主の気を引こうとします。ここでは、犬が嫉妬しているときにみせる行動をみていきましょう。

1.間に割り込む

たとえば、飼い主がスマホをずっと見ているとき、突然飼い主の体とスマホの間に、愛犬がぐいっと体を割り込ませてくることはありませんか。これも嫉妬サインの1つです。

自分以外のものをずっと見ている飼い主に対して、「私のことも見て！」と嫉妬の気持ちから、間に割り込もうとする犬は珍しくありません。

2.ぐいぐいと手や足を引っ張る

まるで「ねぇねぇ」と言うように、前足で飼い主の腕をぐいぐいと引っ張ってみたり、ズボンの裾をくわえて引っ張ったりする行動も嫉妬のサインです。

「僕のことを見てよ」「私のこと、忘れてない？」と不満を表しているのでしょう。散歩の途中に立ち話をしていると、ズボンの裾を噛んでぐいぐいと引っ張ってくる、という体験談もあります。

3.頭や顔を強引に押しつける

飼い主がスマホやテレビに夢中になっているとき、あるいは家族と楽しそうに談笑しているとき、愛犬が隣にやってきて、頭や顔をぐいぐいと強引に押し付けてきた経験はありませんか。

これは「僕のことも構ってよ～！」「私も仲間に入れてよ～」という嫉妬の気持ちが表れた行動です。

4.ふて寝する

何度も「構って」とアピールしているのに、他のことに夢中でなかなか構ってくれない飼い主に対して、「もう知らない！」とふて寝してしまうことも。

ふて寝モードに入ってしまうと、声をかけてもチラリと視線を寄越すだけでプイッと顔を背けたり、そもそも聞こえないふりをして無視する……といった態度をとることもあります。

5.気を引くような行動をとる

他にも犬が嫉妬しているときは、飼い主の気を引くような行動を取ります。

おもちゃを持ってくる 吠える わざとイタズラしてみせる わざとトイレを失敗する

おもちゃを持ってきて可愛らしくアピールしてくる様子は愛らしいですが、吠える、イタズラするなどの問題行動は、適切に対応しなければエスカレートする危険もあるので注意してください。

ヤキモチによる注意すべき態度とは

犬がヤキモチをやいたときに以下のような態度や行動をとった場合、要求をそのまま呑むことはせず、適切に対応してください。

無駄吠え 唸ったり噛みついたりと攻撃的な行動 ものを破壊する行為 わざとイタズラする行為 わざとトイレを失敗する

上記の行動に大げさに反応したり、要求を呑んで問題行動をやめさせようとすると、「こうすれば構ってもらえる」と間違えて学習してしまい、問題行動がエスカレートすることも。

上記のような行動には大きく反応せず、黙々と片付けた後、愛犬の様子が落ち着くまでは別の部屋に移動するか、反応せずに無視して「問題行動を起こしても構ってもらえない」ということを理解させましょう。

まとめ

犬が嫉妬しているときは、今回紹介したような行動をとることがあります。可愛らしいヤキモチですが、問題行動は問題行動としてきちんと対応し、行動がエスカレートしないよう気をつけましょう。