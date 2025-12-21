注目は部位特化機能!? 本格マッサージャーで体の悩みにアプローチ【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】

【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】

仕事に家事に、毎日お疲れ様です！ 忙しい現代人にとって、自宅で＆自分のタイミングで使えるマッサージャーはまさに救世主。選者が太鼓判を押す傑作アイテムをぜひ活用されたし！

【美容・健康部門】

リラックス＆マッサージ

健康・ウェルネスへの関心が高まる今、各家庭に1台はリラックス・マッサージ家電があるのではないだろうか。今回の選者・田中真紀子さんは最近の製品についてこう話す。

「10年前に比べて大きく進化しています。特に人の手の動きを再現したものや、筋肉の動きを研究したものなどが増えているので、体感も本格的。気休めにとどまらない心地よさを得られます」

また、今後の動向について「短時間でも満足度の高いモデルが支持を集め、“効率よく整う”ことが選ばれるポイントになってきています。EMS・温感・空気圧といった複合刺激が可能なハイブリッド型もますます拡大していくでしょう」とEBATOさんは見ている。

AIの精度向上や新ブランド参入など新トピックが続いており、来年以降の動きにも期待大！

＜選者の皆さん＞

メンズ美容家

EBATOさん

ITエンジニアから美容業界へ転身し、1万人以上の肌悩みに向き合い、一人ひとりに合った美容法の提案を行う。現在は独立し、メンズ専門美容ブログ「Men's Beauty Design Lab」を運営。

眠りとお風呂の専門家

SleepLIVE株式会社 代表

小林 麻利子さん

睡眠個人指導の第一人者として指導者の育成に務め、13年で5000人を指導。美と自律神経の科学に精通する。著書7冊ほか、TV番組などメディア出演実績も多数。公認心理師。学会奨励賞受賞。

家電ライター

田中真紀子さん

家電に関する記事の執筆や監修を年間300本以上こなすほか、TVやラジオへの出演、セミナー講師など幅広く活躍する家電専門家。製品を実際に使い、魅力や取り入れ方を発信する。

産婦人科専門医・美容皮膚科医

本多釈人さん

日々進歩する美容医療の世界で、一人一人の美の価値観に寄り添った医療を提案。自身のYouTubeチャンネルでは、肌や美容についての話をメンズという立場から楽しく発信している。

睡眠環境プランナー

三橋美穂さん

寝具メーカーで研究開発部長を経て独立。講演や執筆活動のほか、寝具や快眠グッズのプロデュース、ホテルの客室コーディネートなども手がける。著書に『眠りにいいこと100』（かんき出版）ほか多数。

「GoodsPress」編集長

中山剛介

家電、ガジェット、生活用品、あらゆる最新モノとそこに込められた技術が好きです。この1年、実際に見て、触って、試したモノを厳選して審査しましたが、本当に悩みました…。

【大賞】

■座るだけで背中を集中ケアするシート型マッサージガン

マイトレックス

「リバイブシート」（3万9600円）

ハンズフリーで腰や背中にアプローチできるのが魅力。デスクワークやスマホによる背面の凝りを、“もみ”や“たたき”とは別の角度から“振動”で攻めることで筋肉疲労を緩和してくれますよ（本多さん） 忙しい日々のすき間時間でも使いやすい、椅子に置くだけのながらケアが需要にマッチ。肩甲骨まわりが緩むことで胸郭が動きやすくなり、呼吸が深まるため、入眠のしやすさにも直結します（小林さん） 自分のような腰痛持ちにとって、背中から腰まで広くほぐせるマッサージャーは頼りになるアイテムです。振動と揉みのWアプローチも本格的でパワフル。自信を持ってオススメできます！（中山） 座るだけでほぐせるのでラク。マッサージチェアを置くスペースがなくても、自宅でケアできるのが嬉しいです（読者投票 P.N.やわらかうどんさん）

ハンディガンでは難しい、背中までの自動ケアをついに実現。2つのマッサージガンと人の手技を再現する4つのもみ玉が、スピーディーかつ効率的に筋肉をほぐしてカラダを整える。

▲ガンの振動で深層筋までゆるめ、セルフでは難しい奥深くのコリにもアプローチする

▲固定ベルト付きでズレを防止。リモコン操作だから座りながらコース選択や振動調整ができる

▲振動刺激は1分間に最大1800回。“たたき”とは違う心地よいリズムかつパワフルな刺激だ

【ハンドケア賞】

■休みなく働く手指のケアでリフレッシュ気分のスイッチをON

アテックスルルド

「ハンドケア コードレス」（1万3200円）

年々進化を遂げる同シリーズ。人に揉んでもらっているような心地よさに加え、指ストレッチ機能が進化し、指がキューッと引っ張られたときは「ここまできたか」と感動しました（田中さん）

スマホ操作やデスクワークで疲れた手を、3種類のもみコースと温熱ヒーターでやさしくマッサージ。新開発の“指先を引っぱってパッと解放する”マッサージ動作で、手の疲れがスッキリ！

▲21層のエアバッグが指を1本ずつ、さらには手のひらや手首までも心地よく揉みほぐす

【リフレッシュ賞】

■クセになる心地よい揺れで全身をスッキリ整える

エレコム

「ECLEAR リフレッシュビート」（実勢価格：1万8800円）

3種アタッチメントとシンプルな操作により、目的に応じたセルフケアが可能。乗せるだけで、日中のこわばった筋肉の緊張をときほぐし、手軽にリフレッシュできるのがいいですね（三橋さん）

身体はもちろん気分のリフレッシュにも効果的とされる“揺れ”に着目し、全身ケアを叶えるデバイス。1分間に約2600回の心地よい打撃振動で、筋肉をじんわりと揺らしてほぐす。

▲どこでも使えるコンパクトさ。足裏、ふくらはぎ、腰、背中と幅広い範囲のケアが可能

【フェイスケア賞】

■毛穴ケアとリフトケアをダブルで叶えて明るい肌印象に

アンファー

「ディズム EMS ポアディープクリア＆リフト ブラシ」（2万9700円）

日本初！ 毛穴悩みに特化した新デバイス。たるみ毛穴、黒ずみ毛穴、乾燥による毛穴目立ちをこれ1台で多角的にアプローチ。あらゆる毛穴悩みを解決に導く最新美容ガジェット（本多さん）

EMS、音波振動、イオン導入・導出の4つの機能で、毛穴のエイジングケアと顔のリフトケアを叶える洗顔ブラシ。汚れを擦らずに浮かせて除去するので、肌の負担も少ない。

▲イオン導出モードでは毛穴奥に蓄積した皮脂や汚れを吸着。週1〜2回のスペシャルケアにオススメ

【ヘッドスパ賞】

■EMS搭載で深層筋まで刺激！ お風呂で本格ヘッドスパ

ヤーマン

「ミーゼ ニードルヘッドスパ EMS」（2万9700円）

“つかみ上げる刺激”と引き締まるような電気刺激により、手では届きにくい深部まで刺激が入る感覚と、硬くなりがちな頭皮がふっとゆるむような体感はまさに極上のサロンレベル（EBATOさん）

人気ヘッドスパシリーズがリニューアルし、EMSと赤色LEDを搭載。さらに従来品より先が鋭いニードルと頭にフィットするラウンド形状により、ヘッドスパのようにしっかりと揉み上げる。

▲人の指をイメージしたアタッチメントで、頭皮〜顔・首・ボディまで全身に使用できる

>> 特集【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】

※2025年12月5日発売「GoodsPress」1月2月合併号62-63ページの記事をもとに構成しています

＜文／竹林佑子＞

