こう見えて実は高機能なスゴイヤツ♡値段以上の100均キッチングッズ

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で500円のしゃもじを発見しました。100円のアイテムも数多く並んでいる中で、ダイソーさんの正気を疑う価格ですが…これが使ってみると想像以上に便利！ご飯がべったりとくっついてしまうしゃもじのストレスを、まるっと解消してくれる優秀グッズだったんです♡

商品情報

商品名：くっつきにくい立つしゃもじ（大）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4956810806959

￥550（税込）って正気！？ダイソーの高機能なキッチングッズを買ってみた

ダイソーをパトロールしていると、「正気か…！？」と疑いたくなるほど高級なキッチングッズを発見。その名も『くっつきにくい立つしゃもじ（大）』。お値段はなんと500円でした。100円のしゃもじもたくさん並んでいる中で、特段異質さを放っていたこちらの商品。お米を想起させるような先端が欠けたデザインと、にっこりフェイスが可愛らしいですが…魅力はそれだけではないんです！

まずこちらのしゃもじは、自立してくれるのでとても管理が楽ちん。そして、しゃもじに施されたエンボス加工と剥離性の高いTPX樹脂製であることが最大のポイントになっています。このTPX製のしゃもじというのが、一般的なポリプロピレン製のものと比べて表面張力が小さく、ご飯や汚れの剥離性に優れているんだとか。早速使っていきます！

お値段以上に使いやすい！ダイソーの『くっつきにくい立つしゃもじ（大）』

ご飯をかき混ぜてみると、お米がしゃもじに全く付かなくてビックリ！くっついても1〜2粒程度で、スルッと剥がれるのが気持ちいいです。

今まで使っていたしゃもじは先端にべっとりとご飯はこびりついていたので、見た目も衛生面も気になっていました。これならお手入れも楽ちんで、使用中もスマートにしゃもじを立てかけられるのが嬉しいです。

一般的なしゃもじよりもすごく薄い作りで、さらに先端がかけた形だから、コントロールが細かくできます。お弁当箱にもご飯を詰めやすかったので、お値段以上に価値のある商品でした♪

今回はダイソーの『くっつきにくい立つしゃもじ（大）』をご紹介しました。

ご飯がくっついてイライラする、しゃもじのストレスを解消してくれる優秀グッズ。気になった方はぜひ、ダイソーのキッチングッズ売り場をチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。