見つけたら即確保！あの高級ブランドが売ってた！売り場で2度見した衝撃の100均グルメ

ダイソーの食品コーナーで、思わず二度見するパッケージを発見！お酒好きに愛される神戸の老舗・伍魚福の「珍極」シリーズが並んでいるではありませんか。1袋324円（税込）と100均の中では異例の価格ですが、その味はまさに専門店クオリティ。わたの旨みが凝縮された「濃厚ほたるいか姿干し」の実力をレポート！

商品情報

商品名：一杯の珍極）濃厚ほたるいか姿干し

価格：￥324（税込）

内容量：7g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4971875018314

歴史が詰まった「本気おつまみ」！ダイソーでも買える幸せ

1955年（昭和30年）の会社設立以来、「酒の肴」を追求し続けている神戸の高級珍味メーカー・伍魚福（ごぎょふく）。そんな歴史ある名店が「一杯の時間を極める」をコンセプトに展開する「珍極」シリーズが、ダイソーでも手に入るんです。

百貨店、スーパーやドラッグストアの珍味売り場でもおなじみの人気ブランドですが、ダイソーでの日用品のお買い物ついでにサッとカゴに入れられるのは嬉しいですよね。

1袋324円というお値段は公式通販サイトの同種商品と全く同じ。100均ならではの「安さ」を求めるアイテムではなく、どこでも「間違いのないプロの味」をゲットできる安心感こそが、この商品の魅力です！

わたの旨みがじゅわっ！スルメより柔らかく、噛むほどに深い「姿干し」の魔力

今回筆者が手に取ったのは、ファンも多い「濃厚ほたるいか姿干し」。丁寧に干し上げられており、スルメイカの干物よりも柔らかくて食べやすいのが特徴です。

日本海産のほたるいかが使用されていて、素材にもこだわりを感じます。

一口噛むと、わた（内臓）のほろ苦さと魚醤油「いしり」の濃厚な旨みが口いっぱいに広がります！噛めば噛むほど味がじゅわじゅわと染み出してくる感覚は、まさに至福。しっかりと塩味が効いているので、ちびちびと味わうのが正解です。1尾でぐいぐいとお酒が進んでしまう、まさに「珍極」の名にふさわしい贅沢さです。

ひと手間で香ばしさ倍増！

そのまま食べても十分美味しいのですが、さらにおいしさを引き出す裏技があります。それは、トースターなどで軽くあぶること！

ほんの数十秒加熱するだけで、ほたるいか独特の風味がより際立ち、そこへ香ばしさが加わって美味しさが一段とアップします。

1袋7g入りと量は控えめですが、この濃厚さなら「食べ過ぎ防止」になって、これはこれであり！むしろ、大人のご褒美時間にはちょうどいいボリューム感です。

ダイソーで見つけた「濃厚ほたるいか姿干し」は、家飲みの質を劇的に格上げしてくれる名品でした。今回ご紹介したほたるいか以外にも、ダイソーの棚にはサラミやチーズなどの伍魚福製品が並んでいることもあるので、食品コーナーは要チェックです。

見つけた際は、ぜひ自分へのご褒美に連れて帰ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。