「こっ…このシルエットは♡」毎年大人気の100均木製オブジェ

毎年この時期になると登場する、セリアの木製鏡餅オブジェ。手軽に可愛くお正月飾りを楽しめるので、とても人気ですよね！今年はなんと、あの可愛いアニマルがモチーフの鏡餅オブジェが登場！後ろ姿のシルエットだけでも可愛さが溢れていてたまりません…♡台座も組み合わせれば、一気に雰囲気が漂っておすすめですよ。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：木製鏡餅台座、木製鏡餅 クマ

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：

【台座】H3×W5×D5cm

【鏡餅】H4.5×直径4cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4978929812508、4978929812522

今年は可愛いクマちゃんデザイン♡セリアで人気の木製鏡餅オブジェ

生活空間になじみやすい、おしゃれなお正月グッズが多数並ぶセリア。特に、木製の鏡餅オブジェは毎年人気のアイテムです！

なんと今年は、その木製鏡餅オブジェに、クマちゃんバージョンが出ていました。

というわけで、今回はセリアの季節もの売り場に並んでいた『木製鏡餅 クマ』をご紹介します。

もっちりとした鏡餅形のボディに、ぷっくりなマズル、ぴょこっとしたお耳がたまりません♡

鏡餅に欠かせない橙もちゃんと乗せられていて、こだわりを感じます！

ただ、所々に割れやフシなどが見受けられ、個体差があるようなので、好みのものを選ぶのがおすすめです。

筆者は持ち帰っていざ開封してみたところ、一部分が割れていてショックでした…！

皆さんは悲しい思いをしないよう、購入の際は確認するポイントなどぜひ参考にしてみてください。

ピッタリな台座を組み合わせると一気に雰囲気が出る！

クマちゃんの鏡餅オブジェにピッタリな台座『木製鏡餅台座』も売っていたので、一緒に買ってきました！

鏡餅のサイズは、約H4.5×直径4cmです。

台座のほうは約H3×W5×D5cmと、鏡餅より少し大きめのサイズとなっています。

こちらはささくれもふしもなく、きれいな仕上がりです。

本物の木材が使われているので、クマちゃんの鏡餅とも好相性です！

台座に乗せるだけで、一気にお正月の雰囲気が漂います！

木のぬくもりを感じられるシンプルな色合いなので、どんなお部屋に飾っても馴染んでくれます。

コンパクトサイズなので、玄関先やちょっとした棚の上などに飾りやすいのもお気に入りです！

今回はセリアで見つけた『木製鏡餅 クマ』と『木製鏡餅台座』をご紹介しました。

お正月を可愛く彩ってくれるアイテム♡セリアで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。