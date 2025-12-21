2025年で一番売れた弁当はコレだ　JR東京駅構内「グランスタ東京」各店の人気弁当が大集合、「TOKYO BENTO EXPO（駅すぽ）」開催

JR東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」にて、1年間の販売実績（※）をもとにグランスタ東京の各ショップで1番売れた弁当を集めたフェア「TOKYO BENTO EXPO（駅すぽ）」が、2025年12月22日から2026年1月31日まで開催される。

※2024年10月1日から2025年9月30日までの常設ショップの店頭売上点数の集計に基づく。税込み価格。弁当の紹介文はニュースリリースより。

2025年12月22日から開催、売上No.1弁当だけ集結！ どれを買っても間違いなし！

年末年始の帰省や旅行で多くの人が行き交う東京駅。旅のお供にする弁当選びも楽しみの一つだろう。改札内の「グランスタ東京」で開催される「TOKYO BENTO EXPO（駅すぽ）」では、各ショップで1番売れた弁当を一気に見ることができるので、あまたの弁当屋がひしめく東京駅で食べたいものを選ぶのは一苦労、という人にも大助かりだ。

今回は、老舗名店の定番を味わえる弁当をはじめ、黒毛和牛のステーキ重、好みの海鮮を選べるマウンテン海鮮丼、ミシュラン三ツ星を獲得しているシェフ監修の弁当、年間9万食以上を販売したいなり寿司詰め合わせなど、 各ショップの看板メニューが勢揃い。「グランスタ東京」でしか買えない商品も多くラインナップ。今回は、食べ応え抜群な「肉」、贅沢な「海鮮」、個性豊かな「バラエティ」の3カテゴリーに分けて、ご紹介。

ボリューム満点！ すき焼き、ステーキ、ハンバーグ…肉が主役

黒毛和牛 グランスタ東京 牛肉弁当 1512円/浅草今半（改札内B1 スクエア ゼロエリア）

国産黒毛和牛を秘伝の割り下で丁寧に煮上げ、ふっくらとしたご飯の上にたっぷりとのせた、一番人気の弁当。ボリューム満点で肉の旨味を存分に味わえる。牛肉を知り尽くした浅草今半ならではの、味わいが詰まった一折。

※「グランスタ東京」限定商品

雪降り和牛尾花沢サーロイン・リブロースステーキ重（100g〜） 3650円〜/肉卸小島（改札内1F 中央通路エリア）※画像は150g

山形県産黒毛和牛の中でも極上の一品といわれる「雪降り和牛尾花沢」を使用した弁当。焼きたての本格的な和牛ステーキは、肉本来の旨味と甘みがしっかりと感じられ、上質な脂はまるで粉雪のように軽やかで優しい口どけ。和牛に合わせた甘めのタレもおいしさをさらに引き立たせる。

※「グランスタ東京」限定商品

ごろ肉入ステーキハンバーグ 1650円/純但馬牛 美方 powered by GORIO（改札内B1 スクエア ゼロエリア）

『純但馬牛 美方』で1番人気の、但馬牛の角切りがゴロゴロ入っている、食べ応え抜群のハンバーグ「ごろ肉入ステーキハンバーグ」を贅沢に味わえる弁当。粗挽きミンチに角切りの肉を独自配合で混ぜ合わせ、まるでステーキのような食感が時折顔を出す、贅沢な一品。

※「グランスタ東京」限定商品

赤レンガ ローストビーフ寿司 1600円/ゐざさ茶屋（改札内B1 スクエア ゼロエリア）

東京駅丸の内駅舎の赤レンガをイメージした、特製ローストビーフ寿司。低温でじっくりと調理することで柔らかく仕上げたローストビーフを、自慢のシャリで巻いている。濃厚な卵黄だれや、ピリッとしたわさびを添えて、味の変化も楽しめる。

※「グランスタ東京」限定商品

特上焼鳥重 1790円/名古屋コーチン専門 伊藤和四五郎商店（改札内B1 スクエア ゼロエリア）

和の純鶏名古屋コーチンを中心に、厳選されたこだわりの鶏肉を扱う焼き鳥店。名古屋コーチンの焼鳥が持つ独特の旨味やジューシーさを堪能できる贅沢な逸品。人気の焼鳥が4本入っているので、食事としてはもちろん、晩酌のおともにもぴったり。

※「グランスタ東京」限定商品

和牛ステーキと国産牛めし盛り合わせ弁当 1512円/和牛の壱丁田（改札内B1 スクエア ゼロエリア）

厳選した国産黒毛和牛の特上カルビ肉をじっくり低温調理し、甘みを引き出した「和牛ステーキ」と、特製の割り下で炊き上げた「牛めし」の2種類の牛肉のおいしさを楽しめる弁当。低温でじっくりと焼き上げたステーキ肉は、和牛ならではのまろやかな風味と口当たりが特徴。オリジナルの和風にんにく醤油ソースとよくマッチしている。

牛たん弁当 塩味 2230円/伊達の牛たん本舗（改札内B1 スクエア ゼロエリア）

牛たんの本来の旨味を活かすよう絶妙な塩加減で味付けした定番の塩味は、仙台名物「牛たん」を初めて食べる人にもおすすめ。牛たん本来のプリッとした歯応えが楽しめるように、1枚1枚丁寧に焼き上げた自慢の一品。付け合わせには牛たんしぐれ煮、しそ巻き、南蛮みそ漬が入り、宮城の名物を堪能できる。

ハンブルグステーキ弁当 1296円/駅弁つばめグリル（改札内B1 スクエア ゼロエリア）

レストランそのままの味を家庭や旅先で気軽に楽しめる弁当。ハンブルグステーキは国産の牛肉・豚肉を使用、ショップのキッチンで挽き肉にするところから手作りし、一つひとつ丁寧にふっくらジューシーに焼き上げる。仕上げには、自家製のデミグラスソースをたっぷりとかけて。ご飯は新潟県産のコシヒカリをショップのキッチンで炊き上げている。

豪華な海鮮がたっぷり！ 寿司や甲殻類づくし、深川めしなど

つきじめし 1360円〜2860円/築地カイセンノドン（改札内B1 スクエア ゼロエリア）※トッピングにより価格が異なる。画像は1860円相当。

マグロの中落ち・マグロのブツがベースの「つきじめしプレーン」に、希望のネタをトッピングして具材を混ぜ込み、オリジナルマウンテン海鮮丼を作ってもらえる。

※「グランスタ東京」限定商品

近大紅白丼 2500円/近畿大学水産研究所 はなれ（グランスタ東京/改札内1F 中央通路エリア）

近畿大学生まれの完全養殖の稚魚から育った鮮魚をふんだんに使用。紅色は「近大生まれのマグロ」、白色は「近大生まれのマダイ」「近大生まれのシマアジ」を使用し、食材でおめでたい紅白を演出した。

※「グランスタ東京」限定商品

3種のサーモンとホタテ丼 1390円/魚力海鮮寿司（改札内1F 京葉ストリートエリア）

青森県産のサーモンのおいしさを、刺身・炙り・蒲焼の3種の食べ方で提供。さらに北海道産のホタテを贅沢に使用した、至福の海鮮丼だ。口の中でとろけるサーモンの旨みとホタテのプリプリとした食感を楽しもう。

※「グランスタ東京」限定商品

蟹飯弁当 1850円/うぶか（改札内B1 スクエア ゼロエリア）

『うぶか』は、店主が小さい頃から甲殻類が好きで「甲殻類のみのコース料理が出てくるお店があれば」という夢から生まれたショップ。海老と蟹の出汁でじっくり炊き込んだご飯に、蟹のほぐし身をたっぷりのせた、甲殻類好きにはたまらない弁当。

※「グランスタ東京」限定商品

鮭ハラミといくらの親子飯 1500円/てとて（改札内B1 スクエア ゼロエリア）

自慢の「鮭ハラミ白醤油焼」と「いくら醤油漬」が楽しめる王道の親子弁当。脂ののった鮭ハラミの旨みと大粒のいくらの食感に、思わず箸が進む。ご飯は山形県産米「つや姫」を使用し、風味豊かな「あさり炊き込みご飯」との相性も抜群。

※「グランスタ東京」限定商品

深川弁当 1500円/つきじ喜代村（改札内B1 スクエア ゼロエリア）

見た目にもインパクトのある、あさりがたっぷりと載った深川弁当。オープン時から15年以上も愛され続ける、不動の人気商品。あさりは毎日ショップで煮て、煮た後に1日かけてじっくり味を染み込ませて、ふっくらと仕上げている。

※「グランスタ東京」限定商品

サーモンといくらの柚子胡椒漬け丼 1620円/えさきのおべんとう（改札内B1 スクエア ゼロエリア）

ミシュラン三ツ星を7年連続獲得しているシェフ江崎（※崎は正しくはたつさき）の弁当。新鮮なサーモンといくらを柚子胡椒で漬け込み、香り高く仕上げている。柚子の爽やかな香りがサーモンといくらの旨味を引き立てる、ちょっと贅沢な一品。

羽田 3500円/回転寿司 羽田市場（改札内B1 スクエア ゼロエリア）

日本全国の漁師から仕入れた鮮魚を、独自の流通ルートと空輸によって届ける羽田市場。本まぐろ赤身・中とろ・うに・いくらといった高級ネタから、江戸前ネタの定番である穴子・小肌まで、厳選した10貫を堪能できるセット。酢飯には、香り高くまろやかな酸味が特徴の赤酢を使用している。

バラエティ豊かに！ 「グランスタ東京」限定いなり、カレー、ルーローハン

グランスタ限定5種いなり詰合せ 5個入 990円/豆狸(グランスタ東京/改札内B1 スクエア ゼロエリア）

1年で9万食以上を売り上げた人気商品。「豆狸」「わさび」「五目」、レンガ模様の焼き印入りの「穴子」、そして東京駅限定「まぐろ時雨煮」の5種のいなり詰合せ。「まぐろ時雨煮」は、専用の赤い揚げにレンガ模様の焼き印入りで、東京駅らしい特別感のある見た目にも注目。

※「グランスタ東京」限定商品

Btype ミートミックスカレー 1696円/オーベルジーヌ（改札内B1 スクエア ゼロエリア）

肉のゴロゴロ感とスパイシーさがたまらないカレーの弁当。10時間ホロホロになるまで煮込んだ牛バラ肉、じっくり柔らかく煮込んだ豚のロース肉、オリーブオイルでソテーしてこんがり焼き上げた若鳥のモモ肉といった、3種類の肉が一緒に味わえる。芸能人のロケ弁当としてもよく利用されるそう。

※「グランスタ東京」限定商品

台湾魯肉飯 990円/台湾料理専門店 台湾101（改札内B1 スクエア ゼロエリア）

柔らかい豚角煮と豚ミンチの2種類の豚肉で作る、こだわりの魯肉（ルーロー）。八角、ローリエで香り付けした本格の味わいで、じっくり煮込んだ肉とご飯に染み渡った特製ダレが食欲をそそる。彩り野菜も添えられ、見た目も華やかな一品。

※「グランスタ東京」限定商品

東京駅で弁当を選ぶなら、一度のぞいてみよう！

グランスタ東京

【場 所】東京都千代田区丸の内1‐9-1「JR東日本東京駅構内B1〜1F」

【営業時間】お弁当・お惣菜・スイーツ：平日・土 8:00〜22:00／日・祝日 8:00〜21:00

※連休の場合は、連休最終日のみ21:00閉店

※一部ショップは営業時間が異なる。詳しくは各ショップのページを確認。

