卒業後も活躍したと思う歴代の「うたのおにいさん」ランキング！ 2位「速水けんたろう」、1位は？
All About ニュース編集部は11月10〜11日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『おかあさんといっしょ』（NHK Eテレ）に関するアンケート調査を実施。その結果の中から、今回は「卒業後も活躍したと思う歴代のうたのおにいさんランキング」を発表します。
2位に選ばれたのは、速水けんたろうさん。
8代目うたのおにいさんとして1993年から1999年まで出演した速水けんたろうさん。17代目うたのおねえさん・茂森あゆみさんと歌った1999年1月の“今月のうた”『だんご三兄弟』が社会現象ともいえる大ヒットを記録し、NHK紅白歌合戦にも出演しました。卒業後もその歌唱力を生かし、歌手としてはもちろん、俳優・声優など幅広い分野で活躍を続けています。
回答者からは「卒業後もテレビ・舞台・音楽活動と幅広く活躍し、親しみやすいキャラクターで多くの人に愛されています」（30代女性／神奈川県）、「楽曲提供などでおかあさんといっしょに携わっているため」（30代女性／埼玉県）、「歌のお兄さんといえば、速水けんたろう！というくらい良くテレビでも見ていたから」（40代女性／滋賀県）、「彼は「だんご三兄弟」の大ヒット後、テレビやコンサート、ラジオ、ミュージカルなどで幅広く活動を続けています」（60代男性／広島県）などの声が上がりました。
1位に輝いたのは、横山だいすけさん。
11代目うたのおにいさんとして2008年から2017年まで出演し、番組史上歴代最長となる9年間にわたり活躍しました。高校生の頃に抱いた“うたのおにいさんになる”という夢を実現させた横山さんは、その明るさと確かな歌唱力で多くの子どもたちと保護者から愛される存在に。卒業後はドラマ、CM、舞台、コンサートなど活動の場を広げ、今も幅広い世代から支持を集めています。
回答者コメントには「だいすけおにいさんは他のテレビのバラエティでも出演していたし、顔が誰にでも知られているため今でも活躍が出来るから」（20代男性／神奈川県）、「YouTubeでも精力的に頑張っているから」（30代男性／愛知県）、「1番印象に残っているお兄さんなので、テレビ等に出るとだいすけお兄さんだ！と気づく事が多い為選びました」（30代女性／宮城県）、「今でも子供番組で見かけるし、世代でなくても子供が好きだったので」（30代女性／大阪府）と、ありました。
