日本野球は「徹底した規律の中にある」　元NPB助っ人が漏らした日韓球界の違い「日本でデータを受け取った記憶がない」

パイレーツ時代以来となるメジャー復帰を果たしたポンセ(C)Getty Images

日本、韓国の球界を渡り歩いた“助っ人”は、今オフに自身の夢であったメジャー復帰を叶えた。去る12月11日に、ブルージェイズと3年総額3000万ドル（約46億円）の契約を締結したコディ・ポンセだ。

22年にパイレーツから日本ハムに加入して以来、計3球団に移籍して、日韓両球界で酸いも甘いも見てきた。そんな稀有な経験が31歳の右腕を変えた。

とりわけ2025年シーズンは圧巻だった。KBO（韓国プロ野球）リーグのハンファで、開幕15連勝をやってのけたポンセは、最終的に17勝（1敗）、防御率1.89、252奪三振と投手3冠を達成。「打高投低」が顕著な同国リーグでMVPも手にする異彩を放った。

メジャー復帰へのステップアップを果たしたポンセ。ブルージェイズ移籍後に米ポッドキャスト番組「Baseball is Dead」に出演した彼は、日本の野球を「非常に厳しい。徹底した規律の中にある」と表現。一方で韓国の野球を「また、メジャーリーグを目指す以上、すべてに真剣に向き合う必要があるけど、韓国では『純粋に野球をするだけ』という感覚があった」と振り返る。

たしかにNPB時代の彼の成績は、決して芳しくはない。通算成績は10勝16敗、防御率4.54と鳴かず飛ばずだった。成功を掴めなかった背景には「侍が刀を振りながら状況に応じて軌道を調整するように、打者は最後までスイングを修正してくる」という日本人打者への適応と、選手を取り巻く環境の違いがあったと漏らす。