関西を中心にバウムクーヘンでお馴染みの「マダムシンコ」の創業者、マダム信子さん。ヒョウ柄を愛用し、ゴージャスで華やかな雰囲気がある信子さんですが、幼少期は家庭が貧しく、母親が韓国人であるという理由でいじめも経験してきました。

【写真】今とはまた違う「ド迫力美人」夜の街で輝く和装姿のマダム信子さん（11枚目/全23枚）

極貧時代に母が作った唯一のごちそうが今の原点

自宅クローゼットにはたくさんのヒョウ柄の服が入っている

── 関西を中心に一大ブームを巻き起こした「マダムシンコ」のバウムクーヘン。マダム信子さんは2006年の創業から74歳になる今なお、経営の最前線に立ち続けていらっしゃいます。全身ヒョウ柄の華やかな装いと、メディアで見せる豪快なキャラクターが印象的ですが、その人生の出発点は、現在の姿からは想像しづらいほど厳しい日々だったといいます。どんな子ども時代をすごされていたのでしょうか。

マダム信子さん：家はかなり貧しかったです。父はダンプの運転手で朝から晩まで働いていましたが、きょうだいが多く、食べていくだけでもひと苦労でした。長女の私は家計を支えるために毎日、親の手伝いをしていました。

家で豚を飼っていたのですが、そのえさを集めるのが私の仕事。母と一緒にリヤカーを引いて、料亭やスーパーを回って残飯をもらうのが日課でした。その残飯は、豚だけでなく、私たち家族の食糧でもありました。少し傷んでいるけれど、まだ食べられそうなものを選り分けてきれいに洗い、きょうだいで分け合って食べるんです。ですから私は、残飯に育てられたようなものです。それでも栄養なんて十分に取れないから、当時の私はガリガリにやせていましたね。

子ども時代、唯一のごちそうだったのが、母が誕生日に焼いてくれるホットケーキです。バターとメープルシロップをつけて食べるあの味が、のちのマダムシンコのバウムクーヘンの原点です。

親が韓国人という理由で受けた差別

── 暮らしの厳しさに加えて、親が韓国人という理由で周囲からの差別もあったとうかがいました。そうした理不尽な経験を、当時どんな思いで受け止めていましたか。

マダム信子さん：私たちくらいの年代は、貧しさと隣り合わせの時代でしたし、家族で助け合いながらの生活は、振り返ると楽しい思い出でもあります。でも、親が韓国人という理由で受けた差別は、本当にしんどかった。

10歳まで島根にいたころは親戚に囲まれていたのでつらい記憶はないのですが、その後、大阪に引っ越してからは壮絶ないじめにあいました。周りの子から「臭い臭い」と言われて。毎日キムチを食べていたから体ににんにくの匂いが染みついていたんでしょうね。

服ももらい物ばかりで、破れていたりサイズが合っていなかったり。大きな袖を何重にも折って着ていました。

同級生だけではなく、先生も冷たかったんです。水泳大会のアンカーで1位になっても、私にだけ表彰状を渡してくれない。そんなことは日常茶飯事でした。数年前、その先生から「80歳のお祝いに、教え子代表として祝辞を述べてほしい」と連絡がきたんです。当時のことを思い出すと胸が痛みましたが、今の私は一国一城の主。成長した姿を見せたい気持ちもあって駆けつけました。久々に会った先生に「あのとき、表彰状をちゃんと渡してくれたらうれしかったです」と伝えたら、「そんなことあったかいな？」なんてとぼけるんです。その後も自分に都合のいいことばかり言うものだから、「それ、間違ってますよ？」とはっきり言い返しました（笑）。

── やられた側の記憶は、ずっと残るものですよね。本来は味方でいてほしい先生からそんな態度を取られると、なおさらです。

マダム信子さん：でも、やられっぱなしになる性格ではなかったので（笑）。理不尽なことには相手が誰でも立ち向かって言い返していましたね。ただ、いちばん堪えたのは、好きだった男の子が私が韓国人だと知った途端に態度が豹変したこと。あれは本当にトラウマになりました。

中学を出た後は、経理の専門学校に進みました。本当は高校に行きたかったけれど、父に「女の子は学歴なんていらん」と言われて反対されて。父は私をかわいがってくれましたが、とにかく厳しくて、家の中はまるで檻のように感じる時期もありました。だからこそ、「早く自分の人生を生きたい」という思いは人一倍強かったですね。

18歳で結婚・離婚を経験し夜の世界にデビュー

現在は洋菓子店「マダムシンコ」の創業者として活躍が続く

── そんななか、10代で結婚と離婚を経験されています。若くして結婚の道を選ばれたのは、なぜだったのでしょう。

マダム信子さん：父に言われるまま、18歳でお見合い結婚をしたんです。相手は裕福な方で、これまで苦労ばかりさせていた母をラクにさせてあげたい一心でした。でも、若かったこともあって結婚生活が窮屈で。結局、1年ほどで家を飛び出し、離婚。自分の意思のない行動で相手を傷つけてしまったことは、今でも申し訳なかったと思っています。

離婚後は実家に戻れず、うどん屋に住み込みで働きましたが、給料が安すぎて生活できない。そこから夜の世界にデビューしたら、すぐにナンバーワンになったんです。おしゃべりが好きなので性に合っていたんでしょうね。20歳のときには喫茶店兼スナックを出し、へんぴな場所なのに連日満員になるくらい流行りました。

── 夜の世界に飛び込み、すぐに頭角を現されたのですね。どんなところが「性に合っている」と感じましたか？

マダム信子さん：大家族で常に周りに気を配っていたので、人の表情や空気の変化には敏感でした。母の手伝いで大人と接することが多かったので、年上の人と話すのにも慣れていたんです。貧乏で苦労してきたぶん、お客さんの悩みやしんどさに寄り添える。飾らない素の自分で勝負できるのは「天職だな」と思いました。

貧乏生活だったのでハングリー精神も強かったんです。「もっと上を目指したい、自分の力を試したい」と思って、大阪の北新地のクラブでも働き始めました。そこでもナンバーワンになり、最終的には自分の店を経営するまでに。貴金属販売や不動産など、さまざまな事業を手掛け、30代後半には、ついに憧れだった銀座に進出。最終的にクラブのオーナーママとして働くようになりました。

母には本当に苦労をかけた「唯一の後悔は…」

── 20代で実業家として走り出し、次々と新しい挑戦に飛び込んでいかれました。その背中を押していたのは、どんな思いだったのでしょうか。

マダム信子さん：決してカッコつけるわけではないのですが、いちばんは「親にいい暮らしをさせたい」という思いです。とくに母には本当に苦労をかけてきましたからね。

母は、私がマダムシンコを立ち上げて2年後に亡くなりました。成功した姿はなんとか見せられたけれど、「いい暮らしを十分にさせてあげられなかった」という気持ちが、今でも胸に残っています。「母ちゃんはお前の電話を待ってんねんで」と父からよく言われていましたが、当時はがむしゃらに働くしかなくて。旅行に連れて行く余裕もなかった。もっとおいしいものを食べさせたり、きれいな景色を見せてあげたり、できたはずのことはたくさんあったと思う。これだけが、私の人生で唯一の後悔ですね。

取材・文／西尾英子 写真提供／マダム信子