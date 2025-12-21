大阪・銀座と夜の世界で成功を収めたマダム信子さん。47歳で再び大阪に戻り、新たに焼肉事業を始めますが、泥棒や放火に見舞われ、1億円の借金を追うことに。人生のどん底から立ち上がって選んだ道が、のちに一大ブームを呼ぶ「マダムシンコ」に繋がっていきます。

【写真】「雰囲気が全然違う！」19歳年下のイケメン夫と焼肉事業を始めた当時のマダム信子さん（12枚目/全23枚）

「大阪だけでなく銀座でもNo.1」

子ども時代は金銭的に苦しかったが20代で実業家になり活躍

── ヒョウ柄のパッケージで知られる「マダムシンコ」のバウムクーヘン。創業者のマダム信子さんは、一代で関西スイーツの女王と呼ばれるまでになりました。幼少期の極貧生活をバネに、20代で大阪の水商売で頂点を極めた信子さんが、39歳で、次の舞台に選んだのは東京・銀座。なぜあえて「アウェイ」な場所に挑もうと思われたのでしょうか。

マダム信子さん：大阪で自分の店を経営しながら、勉強のためにいろんなお店を見て回っていたんです。そんなとき、あるお客さまから「一度、銀座の店を見てみたらどう？」と言われ、初めて銀座の地を踏みました。「大阪ではいちばん」という自負がありましたが、銀座のきらびやかさはケタ違いでした。普通なら尻込みする場所ですが、私は逆に「自分の力がどこまで通用するか試したい」と燃えたんです。人生は1度きりですから。「私なら絶対できる」と自分を信じ、チャレンジしようと決めました。

── とはいえ、大阪と銀座では、街の空気や流儀は違いますよね。勝算は、どのあたりにあったのでしょうか。

マダム信子さん：お店の女の子たちが、関西と違って大人しかったんです。みんな上品なんだけど、愛嬌がたりないなあと感じて。装飾品も控えめで品よくまとまっているのに対し、大阪から来た私は全身ギンギンギラギラ（笑）。でも、「こういうタイプがいないからこそおもしろいんじゃないか」と。目立つことは武器にもなりますからね。

銀座のお花屋さんで老舗の店を聞いて、女ひとりで客として飲みに行きました。その場でママと意気投合し、採用が決定。すぐに大阪の自分の店に電話して「明日からこっちで働くことにしたから店をお願いね」と任せました。

── 決断に迷いがなく潔いですね。実際に経験した銀座の現場はいかがでしたか？

マダム信子さん：私の関西弁とキャラクターが「元気がよくておもしろい」とお客さまにウケてすぐに人気者になりました。その後、店を変えましたが、半年経つころにはナンバーワンに。当初から「短期間で勝負しよう」と決めていたので、人脈を広げることに意識を向けていました。銀座に来て9か月後には「そろそろ自分の店を持とう」と決断していましたね。

── こうと決めたら突き進む。そのエネルギーはどこから来るのでしょう。

マダム信子さん：人生には絶対、逃してはいけない勝負のタイミングがあります。そのときに動くかどうかで流れが大きく変わると思うんです。ここで踏ん張れなかったら次はない。それくらいの気持ちでした。

「いつか自分の店を持つ」から逆算して

銀座でクラブのママをしていたころ

── 銀座に自分のお店を持つということは、並大抵のことではないと思います。どのように準備を進められたのですか？

マダム信子さん： いちばんの問題は資金がたりなかったことです。そこで、それまで築いた人脈のなかから有力な5人のお客さまに「私に投資してください」とお願いし、事業計画書を見せながらプレゼンしたんです。「うまくやっていく自信があります」と真正面から思いをぶつけました。その5人のお客さまには「年会費無料員」になってもらい、お店をどんどん使っていただく。政財界にすごい人脈を持った方ばかりなので、彼らがいいお客さまをたくさん連れてきてくれる、という仕組みです。

── 今でいえば「クラウドファンディング」にも通じる発想ですよね。

マダム信子さん：当時はすべて手探りでした。ただ、子どものころから貧しい暮らしのなかで「どうすればお金が稼げるのか」を常に考えてアンテナを張っていたので、その独立精神が役立ったのでしょうね。

ホステス時代も「いつか銀座で店を持つ」と決めていたので、将来の出資者を探すつもりで接客していました。「こいつには投資する価値がある」と思わせるために、経営の話も対等にできるように勉強して、商才があることをさりげなくアピールしていたんです。

──「いつか自分の店を持つ」というゴールから逆算して動いてこられたのが印象的です。視座が当初から違ったのですね。そうした地道な種まきが実を結んだ、と。

マダム信子さん：折しも時代はバブル全盛期。その勢いに乗ってお店はすごく繁盛しました。お客さまにはマメに手紙も書きました。誤字脱字が多くて言葉づかいもていねいじゃないけれど「心が感じられていい」と喜ばれたんです。ビジネスの基本は人と人。「心」で接することがすべての原点になっています。

── そして、47歳のときに銀座のお店を売却して大阪へ戻られます。何が転機だったのですか？

マダム信子さん：妹の旦那さんが事故で亡くなり、妹から「帰ってきてほしい」と言われたことがきっかけです。 ちょうどそのころ、景気が悪くなって銀座の接待が一気に減り始めていました。「そろそろ潮時やな」という経営者としての直感もあり、店を売却して大阪に戻ることにしたんです。

焼肉屋事業から泥棒に放火、1億円の借金

── 大阪に戻られ、次に始めた「焼肉屋」も大繁盛しました。

マダム信子さん：友達がログハウスの焼肉屋を建てたものの資金不足に陥り、「お店をやってくれないか」と頼まれて。最寄り駅から車で20分、ホタルが出るような田舎でしたが、人助けだと思って引き受けました。リーズナブルな価格で食べ放題を取り入れたら、これが当たって、店も6店舗まで拡大。「この勢いでどんどんチェーン展開しよう」と思っていた矢先、狂牛病（BSE）が発生し、そのあおりをまともに食らってしまったのです。

客足はパタリと止まり、私たちの店も開店休業状態に。一部業態を変えてあがいてみたものの、どうにもなりません。 従業員には辞めてもらい、広い店内を夫婦2人だけで延々と掃除する日々。毎日、胃の痛い思いが続きましたが災難はそれだけではなかったんです。

── いったい何があったのでしょう？

マダム信子さん：2006年に店に泥棒が入り、さらに店を放火されて。私に残ったのは「1億円の借金」でした…。銀座でオーナーママとして華やかに過ごしていた自分が、今は家賃も払えず、頭を下げる日々。「都落ちした」と陰口を叩く人もいて、プライドはズタズタになりました。それまでもいろんな苦悩を乗り越えてきましたが、あのときだけは「もう無理かもしれない」と思うほど、人生どん底でした。

八方ふさがりで、恥を忍んで実家へ頼みに行ったら母にお金を投げつけられ、「情けない！」と怒鳴られて…。「あれだけ親孝行してもこんなもんか」としょんぼりしながら車を出しました。でも、バックミラー越しに年老いた2人が心配そうに見送っているのが見えて、「自分はなんと親不孝なんだろう」と涙が止まらなかった。ひとしきり泣いた後、「生まれ変わるんだ」と自分に誓ったんです。

ピンチは最大のチャンスだった

── 壮絶な経験をされたのですね。すべてを失った状況で、どうやって再び前を向いていったのでしょうか。

マダム信子さん：焼肉事業に行き詰まり、「何か別の仕事をしなければ」と必死でビジネスのヒントを模索しました。ちょうど飲酒運転に対する罰則が強化され始めていたころでした。これからはお酒を出す商売は厳しくなると判断し、活路を見いだしたのが「喫茶店」だったんです。

フランチャイズ契約で200万円から始められる「和風喫茶」を見つけて再起をかけました。すべてを失ったどん底からの挑戦でしたが、これがのちの「マダムシンコ」、そしてあのバウムクーヘンへと繋がっていきました。 まさに、ピンチは最大のチャンスだったんです。

取材・文／西尾英子 写真提供／マダム信子