「手帳にキッチリ予定を書いていた父が、だんだん会話が遅くなって…」。クリスマスソング『サイレント・イヴ』で有名な歌手の辛島美登里さんは、お父さんが74、5歳のころに認知症を患います。しかし、今から25年前は家族が認知症だと受け入れ難い雰囲気があって── 。（全3回中の1回）

当時は「認知症」を受け入れ難い雰囲気が

父の口癖は「分相応でいこう」だったと語る辛島さん

── クリスマスソングとして長年愛される名曲『サイレント・イヴ』を歌う、辛島美登里さん。辛島さんは鹿児島県の出身で大学卒業後に音楽活動をするために上京されました。その後、活動が軌道に乗っていくなかで、お父さまが認知症、脳梗塞を発症したと聞いています。まず、辛島さんからみて、お父さんはどんな方でしたか？

辛島さん：父は鹿児島県庁で働いていましたが、真面目でキッチリしていて、口数は多くなかったけれど優しい人でした。子どものころから怒られた記憶がほとんどないですね。私が中学生のころは、夜ふかしをして朝起きられなくて、母に怒られてワーって泣きながら学校に向かった日があったんです。その晩、父が帰ってきたら「寝坊しないように」と目覚まし時計を買ってきてくれたことがありました。

── とても優しいお父さんですね。

辛島さん：すごく優しかったです。派手さはなくて、どちらかという倹約家でそのぶん貯めていたのか、遠方への出張では奮発してくれました。お土産に洋服やアクセサリーを買ってきてくれるとか。休日には母と一緒にデパートに行って、両親ともにおしゃれさんだったので、父が母の靴やバックを選んであげることもよくありました。

私が小学生のころに父が単身赴任をしていた時期があって、父と月1回くらい文通をしていたんです。私が便箋に2枚手紙を書くと、父も必ず2枚書いてくれて。父は建築士でデッサンも上手だったので、今、建設しているビルはこんな感じだとか、庭はこんなふうに作っているって絵も描いて送ってくれたこともあります。私の音楽活動が安定してくると、父と母の3人でよく海外旅行もして、10か国くらい回ったのはいい思い出ですね。

── とても穏やかで良好な家族関係かと思います。しかし、お父さんが74、5歳くらいのころから認知症状が徐々に出てきたと聞いています。

辛島さん：手帳にキッチリ予定を書いてスケジュール管理をしていた父が、だんだん物忘れが出るようになって、会話をしても反応が遅くなってきたんです。同時に足腰が弱くなってきて、パンを買いに行っても歩いて帰ってこられないとか、様子が徐々に変わっていきました。私は東京に住んでいたので母から電話で話を聞いていましたが、電話をするたびに父の状態が悪くなっているし、話の内容からこれは認知症じゃないか、と思ったんですね。母にも「認知症かもしれないから、一度病院に連れて行ったほうがいい」と何度も伝えましたが「歳のせいだと思う」「たまたま勘違いが重なっただけよ」となかなか受け入れてくれず。今から25年前は、家族が「認知症」とは言いにくいような、家族も認めたくない雰囲気があったと思うので、母の気持ちもわかるんですけど。

その後、父が脳梗塞を発症して入院。脳梗塞が主症状のような形になって、認知症も受け止めざるをえなくなった感じです。

81歳で父が亡くなり「心にボコッと穴が」

お父さんは真面目でキッチリ、お母さんはオシャレが好きな明るい人だったそう

── 脳梗塞を発症して、どれくらい入院されましたか？

辛島さん：1か月ほど入院して自宅に戻りました。退院後は会話はなんとかできたんですけど、会話量が減って、入院前に比べて3分の1くらいになりました。歩行も誰かの支えが必要になって。退院後して4、5年は自宅で過ごしていましたが、私が盆と正月の年2回くらい帰省するたびに、父の状態が確実に悪くなっているのがわかりました。

父が自分で意思表示をすることも減ってきて、周りが「ご飯食べる？お腹いっぱい？」とそのつど確認するようになったし、私も実家に帰ったときは父のお世話をするように。朝、父をベットから起こすことからはじまって、ご飯を食べるときはスプーンで口に運んであげるとか。でも、父のお世話は公的援助をかりたがらない母がほとんどになっていたので大変だったと思います。

その後、さらに体調が悪化して2回目の入院をしましたが、自宅に戻ることはなく、父が81歳のときに亡くなりました。

── 徐々に容態が変化されたようですが、介護が始まって亡くなるまで、お父さんに対する思いは変わりましたか？

辛島さん：もともと口数が少ない人でしたし、父が生きている間は大きくは変わっていないと思います。むしろ、父が亡くなってからのほうが変化を感じますね。私はどうしても父より母とコミュニケーションを深くとっていたので、どちらかが先に亡くなるとしたら、母に残っていてほしいな、とすごくクールな考え方をしていたんです。

でも、父が亡くなったらボコッと穴が開くってこういうことなんだなと、初めて知りました。父の葬儀が終わって、事務手続きも済んでいくと、後からジワジワと悲しみが押し寄せてきて…。今までは何かあっても時間と共に少しずつ回復していきましたが、この思いは回復しないんじゃないか。ずっと心に穴が空いたままなのかなって思いましたね。

亡くなってから父との絆が深まった気がする

── それはツラい体験でしたね。

辛島さん：でも、不思議なんですけど、父が亡くなってから、父と娘の絆が深まったような気がするんです。子どものころに父と一緒に何かするような共同体験はほとんどした記憶がないんですけど、父が亡くなってから、私が何かアクションを起こすたびに父に手を合わせて話しかけることが増えたんですね。

朝、家を出るときは「行ってきます」「今日はコンサートだから頑張ってくるね」「無事に帰ってきました」「お母さん1人だから転ばないように見守っていてね」とか、亡くなった父と短い会話をするように。会話と言っても私がしゃべっているだけですが。でも、亡くなったからといって父と娘の関係が終わるわけではなくて、父への思いはいくらでも寄り添うことができるのかなと。父と会話しながら、すごく気持ちが落ち着いている自分もいて、前向きな気持ちで徐々に過ごせるようになっていった気がします。

取材・文／松永怜 写真提供／辛島美登里