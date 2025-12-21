いまやクリスマスソングの定番となった『サイレント・イヴ』の大ヒットで音楽活動が軌道に乗った歌手の辛島美登里さん。大事なコンサートを控えた前日、脳梗塞を発症していたお父さんの容態が悪化し、兄から「父が危篤だ」と連絡が入って── 。（全3回中の2回）

ホテルに着いた夜に兄から電話が

仕事の合間に甘いものを補給する辛島さん

── 辛島さんは両親と兄の4人家族で育ち、大学卒業後は音楽活動をするために上京。クリスマスソング『サイレント・イヴ』の大ヒットによって音楽活動が軌道に乗っていきますが、後にお父さまが認知症と脳梗塞を発症しました。1回目の入院は1か月程度で退院し、その後は自宅で4、5年療養生活を過ごしますが、再び状態が悪化して2回目の入院にて、81歳のときに病院で亡くなったと聞いています。お父さまが危篤状態にあったとき、翌日にコンサートを控えていたタイミングだったそうですね。

辛島さん：父は、亡くなるちょっと前から体調がどんどん悪くなっていって、「今日は大丈夫だった」「また悪くなった」と兄から連絡を受けていました。いよいよ危ないかな…と思っていたときに、ちょうど岡山でコンサートがあって、前泊するために現地に向かっていたら、また兄から連絡がきて「父が危篤だ」と。その後、ホテルに着いて夜中に再び兄から連絡が来て「今、お父さんを看取った」と言われました。

父が亡くなったショックと、すぐに実家に駆けつけられないもどかしさ、そして翌日は大事なコンサートが控えている状況で、どう気持ちを保ったらいいのかわからなくて。できればコンサートが終わってから兄から連絡をもらいたかった、と兄に対して身勝手な憤りも湧いてきたんです。でも兄は兄で長男として妹に伝える義務があっただろうし、初めて家族の死に直面して誰かに言わずにいられないほど、心細い気持ちもあったのかもしれません。翌日午後3時からコンサートがありましたが、その日はまったく眠れませんでした。

不安を抱えた舞台で見えた光景は

── いろいろな感情が一気に押し寄せて…。コンサート当日はどのような気持ちで望みましたか？

辛島さん：コンサートはものすごく段取りが多いので、忙しさのなかで悲しみの現実に蓋をすることもできました。いっぽうでこんな気持ちで歌えるのか、何かの拍子に途中で崩れてしまったらどうしよう、と心配でした。

── その後、予定通りコンサートが始まって。

辛島さん：コンサートがどんどん進行していくなか、途中で不思議な気持ちになったんです。舞台にスポットが当たっていて客席は暗いのですが、なぜか客席がパーって明るく見えた瞬間があって、なんとなく守られているような気持ちになったんです。もちろん父が光を照らしたわけではないですが、あ、私は大丈夫、1人じゃないって思えたんですよね。自分でも不思議なんですけど。

そのまま、途中で崩れることもなく最後まで歌いきり、無事にコンサートが終わりました。父が亡くなったことはコンサートが終わるまで、スタッフの誰にも伝えませんでした。父のことを聞いたらみなさん気をつかうでしょうし。コンサートが終わって、打ち上げの乾杯もして（笑）、帰りの車に乗っているときにマネージャさんに「お父さん、どうなりました？」と聞かれて、あ、そうだった、と思い出して。「実はね」と伝えた感じです。

── ご両親はとても仲がよかったそうですが、お父さんが亡くなられて、お母さんの落ち込みは激しかったそうですね。

辛島さん：母はもともと明るくて笑い上戸でおしゃれが大好きな人でした。でも、父が亡くなって3年くらいはあまり外出もせず、笑顔が消えていたと思います。

── お父さんの介護も懸命にされていたとか。

辛島さん：そうですね。父は真面目でキッチリして優しい人でしたが、昔の人だから、家では父が家長としてドッシリ構えて母を支え、母はずっと父を立てていました。

でも、父が認知症を患って脳梗塞を発症すると、それまでと立場が変わり、今度は母が父を支えるようになったんです。父の物忘れがどんどんひどくなって、介護が増えていっても母のなかでは父がいちばん上にいるのは変わらない。父は2回入院しましたが、母はものすごく寂しがり屋だから、病気でもなんでもいいからそばにいてほしかったと思いますね。

母は「お父さんが家にいれば、私が食事を作ってあげられるし、好きな服も着せてあげられる。でも、病院に入ると何もできない」とよく言っていて、自分の無力さを感じていたようです。父に一生懸命だったぶん、父が亡くなると、母が所在なさげになってしまった感じはあったと思います。

父が亡くなって母にも変化が

穏やかな家族関係を築いてきた辛島さん

── 気持ちに穴が空いてしまったような。その後、お母さんの様子はいかがですか？

辛島さん：父が亡くなって3年くらい経つと、少しずつ元気になっていきました。すると、今まで母の眠っていた部分が徐々に目覚めてきたのでしょうか。父が生きているときは、母は自分がやりたいことを抑えてきたと思うんです。でも、父が亡くなった後の母を見ると「もう自分がやりたいようにやりたい。私は自由が大好き！」とよく言っていて、相当自我が強い人だったんだなと、父が亡くなった後に知ることになりました。もともと社交的なほうでしたが、いろいろなところに出かけるようになって、きっと時代が違ったら母はバリバリお仕事をしていたんじゃないかな。

父が亡くなって20年経ちましたが、母は父がいるときとは違った自分らしさも出しながら、とても大切な時間を生きてきたと思います。

── お母さんは、辛島さんのコンサートを毎年楽しみにしているそうですね。

辛島さん：毎年クリスマスコンサートをやっていて、父が生きているころから来てくれました。去年は母が圧迫骨折をしてしまって断念しましたが、今年は元気になってまた行きたいと兄夫婦に話しています。



父も母もおしゃれさんで、母は高い服を買うときは必ず父を連れていって、「私じゃ決められないから、お父さん選んで」とうまくやっていたんです。いまだにその感じが続いていて、「美登里ちゃん、あなたのコンサートに何を着て行ったらいいと思う？」「紺のワンピースでいいんじゃない？」「あれは一昨年のコンサートで着たから同じものは着れないわ」って春ごろからずっとやってるんですよ。「コンサートは冬だからね」と言っていますが、コンサートが母のモチベーションのひとつになっているうちは、今を楽しんでるのかなと思っています。

