『鬼滅の刃』新情報まとめ Blu-ray＆DVD＆CD、3ヶ月連続リリース決定 鬼滅の奏、鬼滅の宴など
アニメ『鬼滅の刃』の新情報が発表された。Blu-ray＆DVD、CDが3ヶ月連続でリリースされることが決定した。
■「鬼滅の刃」柱稽古編 オリジナルサウンドトラック【2026年3月25日(水)発売】
「柱稽古編」関連楽曲を収録したオリジナルサウンドトラックが発売。梶浦由記・椎名豪による劇伴とオープニング主題歌「夢幻」エンディング主題歌「永久 -トコシエ-」をDISC2枚に収録。さらに、キャラクターデザイン・松島 晃描き下ろしジャケットイラストが公開された。
■「鬼滅の刃」オーケストラコンサート〜鬼滅の奏〜 柱稽古編【2026年4月22日(水)発売】
2025年5月3日にパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催された『「鬼滅の刃」オーケストラコンサート〜鬼滅の奏〜 柱稽古編』の楽曲を収録したライブアルバム。初回生産限定盤には、夜公演の模様を収録したBlu-ray Discが付属。
■鬼滅の宴 -柱稽古編-【2026年5月27日(水)発売】
2025年5月4日（日）に開催された、朗読舞台劇『鬼滅の宴 −柱稽古編−』。作品の世界観を彩るキャストたちが集結し、朗読劇と生アフレコによる一夜限りのイベントがBlu-ray＆DVD化として発売される。
【画像】炭治郎や柱たち集結！『鬼滅の刃』円盤の描き下ろしイラスト
