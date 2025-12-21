³¿Äâ¥¤¥ï¥¯¥é¡¢¡È¸òºÝ4Ç¯¤ÇÇË¶É¡É¸µÎø¿Í¡¦¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿ÅÐ¾ì ¿²¤½¤Ù¤ê¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Ç¡Ö´Ø·¸À¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖÃçÎÉ¤¤¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/21¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦³¿Äâ¤Î¥¤¥ï¥¯¥é¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¸µÎø¿Í¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤Î°ËÆ£½Ó²ð¤¬Åê¹Æ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇË¶É¤Î½÷À·Ý¿Í¡¢¸µÎø¿Í¤Î¼Ì¿¿¸ø³«
¥¤¥ï¥¯¥é¤Ï¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¤·¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò²£¸þ¤¤Ë»ý¤Á¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°°ËÆ£¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£°ËÆ£¤Ï¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Õ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´Ø·¸À¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖÃçÎÉ¤¤¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
11·î2ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¡ô335¡ÊABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿¤è¤ë11»þ¡Á¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤È¤ÎÇË¶É¤ò½é¹ðÇò¤·¤¿°ËÆ£¡£Ìó4Ç¯¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢9·î¤ËÇË¶É¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ËÆ£¤Ï¥³¥ó¥Ó¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥ì¥Ð¥ì¥¸¡¼¥º presents MUSIC COUNTDOWN 10¡õ10¡×¡ÊLucky FM¡¿Ëè½µÆüÍË15»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÇË¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö98¡ó²¶¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¡£ÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¿¶¤é¤ì¤¿¤Î¤«ÊÌ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢°ì¸À¤Ç´Ê·é¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²Ö¤Ê¤é¸Ï¤ì¡¢¤¦¤µ¤®¤Ê¤é»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò»ÍÊýÈ¬Êý¤«¤é¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÃË¤È¤è¤¯4Ç¯¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£µÕ¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ABEMA¡¢Lucky FM
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡³¿Äâ¥¤¥ï¥¯¥é¡¢¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¤Î¿²¤½¤Ù¤ê¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¢¡¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¡õ³¿Äâ¥¤¥ï¥¯¥é¤¬ÇË¶É
