仮面高校生の妹で話題・すなずりかりん、脚線美輝く冬のブラックコーデ披露「夜景に映えてる」「スタイル際立ってる」と絶賛
【モデルプレス＝2025/12/21】インフルエンサーのすなずりかりんが12月19日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ冬のコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】仮面高校生の妹でバズった20歳「肌の白さが眩しい」ミニ丈コーデ
すなずりは「最後の写真デジカメ」とコメントを添えて、クリスマスリースやイルミネーションが灯る木製デッキの上でのショットを複数枚公開。袖口と襟にファーがついた黒コートにミニ丈のボトムス、白ソックスに黒ショートブーツを合わせた冬らしい装いで、美しい脚が際立つコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「脚が綺麗すぎる」「スタイルの良さが際立ってる」「夜景に映えてる」「コーデのセンスが抜群」「華やかで素敵」「肌の白さが眩しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
