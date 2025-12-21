笹崎里菜アナ、美脚＆肩ライン輝く衣装姿複数公開「何を着ても似合う」「憧れのスタイル」と反響
【モデルプレス＝2025/12/21】フリーアナウンサーの笹崎里菜が12月20日、自身のInstagramを更新。『週刊FLASH』（光文社）12月16日発売号の撮影中のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元KAT-TUNの美人妻「プロのモデルみたい」素肌輝く上品衣装ショット
笹崎アナは「メイクのひだかっちがたくさん動画撮ってくれたので ベリーナイスでぇ〜す、というスタイリストさんの独特の掛け声と共に楽しい現場でした」とつづり、様々なコーディネートでの撮影中の様子を公開。華奢なデコルテラインが印象的な赤いオフショルダーニットを身に着けアンニュイな表情でポーズをとる場面や、ワンショルダーのドレスでのショット、スラリと美しい脚を見せている窓際での撮影の様子などを披露している。
この投稿は「可愛すぎる」「憧れのスタイル」「脚が綺麗」「何を着ても似合う」「プロのモデルみたい」「笑顔も素敵」などと反響を呼んでいる。
笹崎アナは、2023年いっぱいで日本テレビを退社。2024年1月16日に、KAT-TUN元メンバーの中丸雄一との結婚を発表し、現在はフリーアナウンサーとして活動している。（modelpress編集部）
◆笹崎里菜アナ、撮影オフショット公開
◆笹崎里菜アナの投稿に反響
