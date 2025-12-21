松本若菜 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の目黒蓮、松本若菜が、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜　後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。

　公式SNSは「パドックオフショット」として、耕一役・目黒蓮、加奈子役・松本若菜、そしてゲスト出演し、「超イケメン」話題となった坂井瑠星騎手の豪華3ショットを投稿。「ぜひ最終回何度でもおかわりして熱くなってください」と呼びかけた。

　ファンからは「後ろにファミリーも〜　終わってからもこうやって素敵なPHOTOをみせていただけてありがとうございます　絶賛ロス中なので嬉しいです」「この耕一さん、かっこよすぎる　素敵な3人の素敵な写真ありがとうございます」「美女と男前二人、素晴らしいスリーショット」などの声が寄せられている。