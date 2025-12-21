2025年12月16日JR西宮駅前にOPEN 「銀だこハイボール酒場 JR西宮駅前店」

2025年12月16日JR西宮駅前「フレンテ西宮」1階にOPEN！築地銀だこがプロデュースする「たこ焼」と「お酒」を気軽に楽しめるブランド「銀だこハイボール酒場」「銀だこハイボール酒場 JR西宮駅前店」は、全国100店舗目の店舗となり、粉もん文化がアツイ関西の地・兵庫県には現在2店舗のみの特別なお店です。

2025年12月16日OPEN「銀だこハイボール酒場 JR西宮駅前店」

リーズナブルな価格で、種類豊富なたこ焼～おつまみメニューまで、ハイボールやお酒に合うお料理がたくさん！

たこ焼

価格：429円

外はカリッ中は、ふわとろな「銀だこ」のたこ焼、甘辛で濃厚なソースと磯の風味豊かな青海苔は、生地にもふんだんに使用されています。マヨネーズorからしマヨネーズはお好みでカスタムできます。

「銀だこハイボール酒場」というネーミングの通り、角ハイボール、たこ焼にはかかせない生ビール、角ハイボール×ザ・プレミアムモルツでカンパイ♪

ザ・マッケンチーズ

価格：539円

熱々のたこ焼に、マカロニにクリーミーなチーズソースを絡めたアメリカ生まれの家庭料理のマッケンチーズをトッピング。

濃厚なチーズの風味と香ばしいたこ焼は新感覚！

旨塩ねぎまみれ

価格：605円

「銀だこ」たこ焼のこだわりは、生地のみならず中に入っている、”たこ”、大ぶりにカットされた”たこ”をたっぷりのねぎと一緒にいただくと、コリコリとした食感とたこの旨味をダイレクトに味わえる最高のおつまみです。

トマトチーズ

価格：539円

期間限定で登場！ザク切りトマトの酸味と、甘辛なタレ、マヨネーズのまろやかな味わいのハーモニー、女性ウケ抜群のイタリアンなたこ焼です。

肉味噌ピーマン

価格：528円

生のフレッシュなピーマンに、濃厚な肉味噌を乗せていただくスピードメニュー、シャキシャキとした生のピーマンと肉味噌の組み合わせは、ビールが欲しくなります。

酒場のやみつきとり皮棒

価格：1本187円(2本からオーダー可能)

ネーミング通り、一度食べると癖になる！カリッっとした食感、噛むと口いっぱいにジュワっと広がる旨味は1本食べると、また1本と食べたくなるお手軽メニュー

レモンチキン

価格：583円

ジューシーで、ザクッとクリスピーな食感のチキンに、爽やかなレモンが香る甘酸っぱいソース、酸味・甘味・旨味を楽しめます。

肉巻きおにぎり棒

価格：プレーン396円・チーズ462円

噛むとジュワ、中には爽やかな青紫蘇ともっちりとしたお米、優しい甘さとジューシーなお肉、とろけるチーズのまろやかな味わいは思わず笑みが溢れます。

「銀だこ」自慢のたこ焼は、テイクアウトも可能！！手土産や自宅でのたこ焼きパーティにも、ぴったりです。

JR西宮駅前すぐのアクセス抜群の立派、お出かけ前、お仕事帰りなど、手軽にふらっと立ち寄っていただけます。一軒目はもちろん、テイクアウトにもオススメです。

銀だこハイボール酒場 JR西宮駅前店

兵庫県西宮市池田町11-1 フレンテ西宮

0798-56-9583

月～日

16:00～0:00

※フード・ドリンクのラストオーダーは閉店30分前となります。