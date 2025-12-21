城田優、“私の嫁”の結婚を報告 “らしい”祝福メッセージ「私の認識におきましては」…加藤和樹へ
俳優・歌手の城田優が21日、自身のXを更新し、結婚を発表した加藤和樹を祝った。
城田は「私事ではございますが、周知の事実として認識されておりました私の嫁こと加藤和樹さんが、この度ご結婚され、従前の立場を離れ、『旦那』となられましたことをご報告申し上げます」とユーモアたっぷり。
続けて「なお、私の認識におきましては、引き続き『嫁』として位置づけており、今後とも良好な関係を維持してまいる所存でございます」としたため、「2025.12.21 城田優」と署名を添えた。
加藤は20日、自身の公式サイトを通じて、俳優の松田未莉亜（33）との結婚を公表。「日頃よりお世話になっているたくさんの方々、応援してくださっている皆さまに支えられてこれまで歩んでくることができました。まだまだ未熟な私達ではございますが、互いを尊重し、支え合いながら、人として、表現者としてより成長できるよう精進して参りますので、温かく見守っていただけますと幸いです」と伝えていた。
■加藤和樹 ご報告全文
私事ではございますが、
この度、舞台女優の松田未莉亜さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます。
日頃よりお世話になっているたくさんの方々、応援してくださっている皆さまに支えられてこれまで歩んでくることができました。
まだまだ未熟な私達ではございますが、互いを尊重し、支え合いながら、人として、表現者としてより成長できるよう精進して参りますので、温かく見守っていただけますと幸いです。
これまでのご恩に深く感謝するとともに、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
2025年12月20日
加藤和樹
