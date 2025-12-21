■全日本フィギュアスケート選手権 最終日（21日、東京・代々木第一体育館）

日本スケート連盟は21日、ペアの“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）がこの日のフリースケーティング（FS）を棄権すると発表。

棄権理由として、三浦の左肩負傷のためと説明した。

前日はショートプログラム（SP）に出場し、非公認大会ではあるが、“世界歴代最高得点”の84.91点をマークして首位スタート。だが、直前の6分間練習で三浦が左肩を脱臼するアクシデント。ショートは何とか滑り切ったが、演技後は三浦が何とか乗り越えた安堵感から涙を流し、木原が左肩を触りながら心配する様子もうかがえた。

ショートを終えた直後の三浦は「腕がずっと不安定な状態だったので、（演技後は）外れなくてよかったという涙。今日はトレーナーさんもいらっしゃるので、明日に向けてきちんと調整していきたい」と話していた。

ミラノ・コルティナ五輪のペアの日本代表枠は「2」。今大会は最終選考会ではあるが、世界選手権で2度の金、今季のGPファイナルも制覇しているりくりゅうペアは、過去の実績から代表入りは確実の状況となっている。

※写真：ショートプログラム（20日）の演技を終えた三浦と木原