元札幌テレビ放送所属で、現在フリーアナウンサーの大家彩香さん（36）が20日までにインスタグラムを更新し、結婚したことを報告しました。



【写真】美しい…純白ドレスの大家彩香さん

大家さんは、「いつも温かく見守ってくださる皆様へ」とはじめ、結婚を報告。「私事ではございますがこの度結婚いたしました これからも周りの方への感謝を忘れずご縁を大切に過ごして参ります」とつづりました。あわせてアップされた写真では、純白のウェディングドレスに身を包んだ大家さんの姿が見られます。



続けて「そしてお仕事も引き続き頑張りますので応援して頂けたら嬉しいです」と今後の抱負を語り、「今後ともよろしくお願いいたします 大家彩香」として投稿を締めくくりました。



SNSでは、「ご結婚おめでとうございます」「ドレスが似合っててとてもステキです」「フリーランスのお仕事も応援してます」「おめでとう 幸せになってねー！」「ウエディングドレス姿ちょーキレイ〜」「おめでとうございます とてもお綺麗です」などのコメントがありました。



大家さんは、1989年7月24日生まれ、東京都出身。フェリス女学院大学を卒業後、札幌テレビ放送に入社し、「どさんこワイド朝」のメインキャスターや「1×8いこうよ！」の進行などを担当しました。2024年に札幌テレビ放送を退社した後は、フリーアナウンサーとして活動を続けています。