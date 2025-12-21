韓国ドラマ「華政」第39話〜第43話【あらすじ】
ＢＳテレ東では、毎週月曜〜金曜 朝10時55分から、韓ドラ☆「華政」（主演：イ・ヨニ 全64話）を放送中！
「テレ東プラス」では、12月22日（月）〜12月26日（金）放送、第39話〜第43話のあらすじを紹介する。
【12月22日（月）放送 第39話】
ゲシやイチョムなど大北派の重臣らは斬首刑に処され、光海君は流刑となる。流刑地に向かう光海君を見送る貞明公主とジュウォンは、心の中で光海君の意志を継ぐことを誓うのだった…。
仁祖は、度重なる謀反の密告に悩まされていた。王宮に戻った貞明公主は、毎日のように仁祖の元を訪ね、民を重んじる君主になるよう諭す。王室の農地拡大を止めて飢えた民を救うべきだとも進言し、仁祖を激怒させる。
そんな中、イヌは王命に従って火器都監を閉鎖し、別造庁に格下げする。
【12月23日（火）放送 第40話】
貞明公主は、王から下賜された王室所有の広大な土地を得るが、それは、あることを実行に移すためであった…。
ジャジョムの助言で仁祖は直接民の声を聞くための場を設ける。そこで貞明公主の土地を耕す者は租税を免除するという話を耳にし、仁祖は怒りをあらわにする。
貞明公主に腹を立てたヨジョンは寝所を訪ね、非礼な物言いをする。そのため貞明公主は、王宮のしきたりに従いヨジョンに鞭打ちの罰を下す。
仁穆大妃は王が寵愛するヨジョンを罰したことで心配するが、貞明公主は戦い抜くためには何でもする覚悟だと話す。
【12月24日（水）放送 第41話】
屈辱を味わされたヨジョンは、ジャジョムに公主をどう追い出すのかと詰め寄るが、ジャジョムの煮え切らない態度にしびれを切らし、ついに仁祖を動かす…。
一方、貞明公主は、仁祖に脅されながらも国を守るため、チェ･ミョンギルやイ･ウォニクなど、着々と味方を増やしていた。
そんなある日、ヨジョンの計略により、貞明公主は王を呪ったという濡れ衣を着せられ、ウンソルとオクチュも協力者として投獄されてしまう。
【12月25日（木）放送 第42話】
ジャジョムはヨジョンを咎めるが、貞明公主を罠にはめる計画は王の意向であると聞かされ、仕方なく陰謀の片棒を担ぐ。大殿から呪いの道具が出てきたことで朝廷では大騒ぎになるが、重臣たちも捏造であることを知りながらも知らん顔をしようとする。
ジュウォンは貞明公主の無実を証明するためヨンブたちをイ･グァルの屋敷へ侵入させ、たという証拠の品を探させる。仁祖が何度も打診してようやく領議政の職を引き受けたウォニクが、最初に王に進言したのが「公主を許せ」だった。
その進言に腹を立てた仁祖は、拘束されている貞明公主に会いに行き、すぐにでもウンソルたちを処刑すると言い放つ。
【12月26日（金）放送 第43話】
拷問に苦しむウンソルとオクチュを見かねた貞明公主は罪を認めてしまう…。
仁祖はついに貞明公主の口から謝罪の言葉を聞くが、「お前はまだ自分を見下げている」と言いながら、貞明公主とオクチュたちの命はないと言い放つ。
一方、イ・グァルの屋敷で証拠の品を探していたボンズたちはイヌに見つかり、訓練都監に連行される。ジュウォンは、ボンズたちの代わりに自分を捕えてくれと懇願するが、貞明公主が呪いの件を自らの仕業と認めたと知ったイヌは、ヨンブたちが所持していた証拠品に目をつぶり、釈放する。
ジュウォンはイ・グァルとヨジョンが交わした書簡を手に入れたため、朝報所を動かして都中に貞明公主が陥れられた事実を広めようとする…。
出演
貞明公主／ファイ…イ・ヨニ
光海君…チャ・スンウォン
綾陽君（仁祖）…キム・ジェウォン
ホン・ジュウォン…ソ・ガンジュン
カン・イヌ…ハン・ジュワン
【演出】
キム・サンホ、チェ・ジョンギュ
【脚本】
キム・イヨン
